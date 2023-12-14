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"Мы сделаем это!": Путин пообещал развивать экономику новых регионов РФ

Путин сообщил, что новые регионы будут ежегодно получать свыше 1 трлн рублей

14 декабря, 10:35
<p>Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

В новых российских регионах предстоит выполнить большой массив задач по выведению экономики на достойный уровень, но всё будет сделано. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

"Экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние. Конечно, там ещё очень многое нужно будет сделать. Мы сделаем это", — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что в российском бюджете отдельной строкой будут прописаны расходы на новые субъекты. Так, каждый год эти регионы будут получать свыше одного триллиона рублей. Путин напомнил, что конечная цель — развитие и интеграция субъектов в экономическую и социальную жизнь всей страны.

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Также Путин сообщил, что инфляция в России к концу текущего года, к сожалению, может вырасти до 8%, но правительство и Центробанк принимают меры для её возвращения к целевым показателям.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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