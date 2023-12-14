Путин назвал конфликт с Украиной похожим на гражданскую войну между братьями

Конфликт на Украине является трагедией и похож на гражданскую войну между братьями, заявил президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции. Он напомнил, что в основе своей русские и украинцы — один народ.

Путин назвал конфликт с Украиной похожим на гражданскую войну. Видео © LIFE

"То, что сейчас происходит, — это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями. Когда братья оказались по разные стороны. Но в значительной степени они-то даже здесь ни при чём", — сказал глава государства.

Российский лидер напомнил, что Юго-Восточная Украина всегда была пророссийской, так как исторически является территорией нашей страны. И Украина, подчеркнул он, здесь ни при чём и "никакого отношения не имеет ни к Крыму, ни к вообще всему Причерноморью".