Путин назвал Одессу русским городом Путин: Одесса — русский город, все об этом хорошо знают 3125 3125 Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что Одесса — это русский город и все об этом хорошо знают. Но украинцы переписали историю и навыдумывали чушь, заявил глава государства в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Владимир Путин напомнил, что Одесса — русский город. Видео © LIFE

"Одесса — русский город, все об этом знают, но напридумывали историческую чушь, а мы после распада СССР с этим смирились и готовы были в этой парадигме жить", — подчеркнул Путин.

Он также добавил, что юго-восточная часть Украины всегда оставалась пророссийской территорией, потому что это русская земля с исторической точки зрения.

Напомним, в Гостином Дворе проходит совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства традиционно подводит итоги года и отвечает на вопросы жителей страны. Путин во время выступления заявил, что "халява для Украины помаленьку заканчивается".

Авторы Татьяна Миссуми