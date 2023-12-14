Путин: Добровольцы в СВО должны быть поставлены в одинаковые условия с военными

Добровольцы, которые участвуют в спецоперации, должны быть поставлены в одинаковые условия с кадровыми российскими военными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все добровольцы, все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за неё, рискует своей жизнью и здоровьем, все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия", — подчеркнул глава государства в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии.

В конце ноября Лайф писал, что у задействованных в зоне проведения спецоперации добровольцев может появиться несколько льгот, положенных контрактникам. С соответствующим предложением выступила рабочая группа по вопросам СВО в очередном докладе президенту России Владимиру Путину.