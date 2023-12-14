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Регион
Опубликовано 14 декабря 2023, 09:46

Путин: Добровольцы в СВО должны быть поставлены в одинаковые условия с военными

Добровольцы, которые участвуют в спецоперации, должны быть поставлены в одинаковые условия с кадровыми российскими военными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все добровольцы, все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за неё, рискует своей жизнью и здоровьем, все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия", — подчеркнул глава государства в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии.

Путин заявил, что 14 мобилизованных получили звание Героев России
Путин заявил, что 14 мобилизованных получили звание Героев России

В конце ноября Лайф писал, что у задействованных в зоне проведения спецоперации добровольцев может появиться несколько льгот, положенных контрактникам. С соответствующим предложением выступила рабочая группа по вопросам СВО в очередном докладе президенту России Владимиру Путину.

Напомним, в четверг, 14 декабря, в Гостином Дворе проходит совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства традиционно подводит итоги года и отвечает на вопросы жителей страны.

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LIFE / Павел Баранов

Никита Осипов
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