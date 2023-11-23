У добровольцев в зоне СВО могут появиться льготы контрактников, рассказал Турчак

У задействованных в зоне проведения спецоперации добровольцев могут появиться несколько льгот, на данный момент положенных только контрактникам. С соответствующим предложением выступила рабочая группа по вопросам СВО в очередном докладе президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказал глава группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения/гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество", — написал он в своём телеграм-канале.

Кроме того, предлагается позволить родственникам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев брать на время ухода за ними отпуск и по доверенности оформлять для участников СВО регистрацию по месту жительства.

Также группа предложила предусмотреть особый порядок комплексной реабилитации для получивших травму, ранение, контузию или инвалидность в ходе боевых действий, дабы участники спецоперации могли проходить её вне очереди.

Помимо прочего, высказано предложение утвердить единый порядок бронирования билетов для участников СВО, если те направляются в отпуск или на лечение. Турчак заметил, что зачастую в продаже остаются билеты только в бизнес-класс, которые не возмещаются по документам, или места без багажа.

Он также добавил, что совместно с фондом "Защитники Отечества" группа продолжает работать в области реабилитации и протезирования участников СВО. Последнее, помимо технических средств, требует ещё и оказания медицинских услуг вроде массажа, физиолечения и лечебной физкультуры. На данный же момент при протезировании это не предусмотрено — и человеку из-за этого дают средство, которым он не может воспользоваться.

"В связи с этим предложили поручить правительству внести изменения в комплекс услуг по протезированию и включить в него оказание медпомощи, в том числе медицинских реабилитационных услуг", — добавил Турчак.