Электроник на СВО? Один из актёров-близнецов рассказал, откуда взялось нашумевшее фото с автоматом

Снимок с подписью "Один из братьев Торсуевых в зоне СВО", на котором запечатлён один из близнецов, сыгравших в культовых "Приключениях Электроника", вызвал на днях фурор в "Телеграме". Но всё оказалось не совсем так. Mash связался с Владимиром Торсуевым и узнал, что на фото действительно позирует его брат Юрий, вот только дело было на съёмках нового сериала о буднях солдат.