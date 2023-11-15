Электроник на СВО? Один из актёров-близнецов рассказал, откуда взялось нашумевшее фото с автоматом
Актёр из "Приключений Электроника" Торсуев: Мой брат не в зоне СВО, а на съёмках
Снимок с подписью "Один из братьев Торсуевых в зоне СВО", на котором запечатлён один из близнецов, сыгравших в культовых "Приключениях Электроника", вызвал на днях фурор в "Телеграме". Но всё оказалось не совсем так. Mash связался с Владимиром Торсуевым и узнал, что на фото действительно позирует его брат Юрий, вот только дело было на съёмках нового сериала о буднях солдат.
Один из актёров-близнецов Торсуевых рассказал, откуда взялось нашумевшее фото с автоматом. Видео © Mash
"Но, когда съёмок нету, мы ездим туда, в зону СВО, но не с автоматом, а с микрофоном и гуманитарной помощью", — пояснил собеседник телеграм-канала.
Ранее другой известный российский актёр Егор Бероев заявил, что позиция по спецоперации стоила ему многих друзей. Тем не менее он об этом не жалеет, поскольку пришло новое время, которое дарит "энергию чего-то настоящего, подлинного, энергию правды, справедливости". А народный артист России, режиссёр, актёр Сергей Никоненко рассказал, что не просто поддерживает спецоперацию, а видел в ней необходимость с 2014 года, когда Украина только начала бомбить Донбасс.
Кадр из фильма "Приключения Электроника" (1979) / © "Одесская киностудия" / Телеграм-канал "Белорусский силовик"