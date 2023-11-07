Народный артист России, режиссёр, актёр Сергей Никоненко рассказал, что не просто поддерживает спецоперацию, а видел в ней необходимость с 2014 года, когда Украина только начала бомбить Донбасс. Своими мыслями он поделился в интервью журналисту Вячеславу Манучарову, которое вышло на YouTube-канале "Эмпатия Манучи".

"Я всегда думал: "А чего ждём-то?" Я бы ещё раньше её начал. В 2014 году начали бомбить Донецк! Исконно русская земля, живут русские люди, которым говорят: "По-русски не надо разговаривать, давайте на мове" Это что такое?!" — сказал Никоненко.

Он признался, что удивлялся терпению президента РФ Владимира Путина, который на протяжении многих лет пытался дипломатическим путём остановить обстрелы Донбасса со стороны Киева. Никоненко добавил, что после начала СВО не остался в стороне и помогает российским бойцам, в том числе даёт концерты в прифронтовой зоне.

"Я съездил туда в прошлом году. На передовой был, близко к красной линии, в Купянске. Через три дня мне прислали фотографию — вот где ты выступал. Руины! Накрыли ракетами", — вспоминает артист.

Он добавил, что если бы до этих дней дожил его друг, актёр и режиссёр Василий Шукшин, то он не раздумывая пошёл бы воевать. Долг перед Родиной, по его словам, всегда был для Шукшина на первом месте, не зря в его рассказах встречается такая фраза: "То, что воевал дядя Ермолай, это мне не в диковину. У нас в селе все мужики воевали". Артист также эмоционально высказался о певице Алле Пугачёвой и "её прихвостне" — Максиме Галкине*. Никоненко возмущён, что юморист продолжает зарабатывать деньги, критикуя Россию, которая воспитала, кормила, учила и лечила его.

"Им это всё по барабану! И этой "Примадонне", и прихвостню её. Забыть. Наплевать и растереть!" — заключил народный артист.

Ранее актёр Оскар Кучера рассказал в интервью, что использует собственный телеграм-канал для сбора средств на нужды специальной военной операции. Он добавил, что его приятно удивляет, как много россиян встали на сторону своей страны и готовы помогать.