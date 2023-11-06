Кучера рассказал, что через телеграм-канал собирает деньги на бытовые нужды бойцам СВО

Актёр Оскар Кучера рассказал в интервью, что использует собственный телеграм-канал для сбора средств на нужды специальной военной операции.

По его словам, люди помогают военным, принимающим участие в СВО, обращаясь к нему через телеграм-канал "Кучера". Там он и его команда занимаются сбором денег на бытовые нужды, после чего отправляют их в зону спецоперации.

"Но мы только что закончили сбор, вот буквально две недели назад собрали хорошие деньги, вся отчётность будет немножко позже — потому что мы сначала отправляем, а потом садимся за отчётность. Мы собрали, много чего купили, естественно, много чего не хватает…" — рассказал актёр в эфире радио "Комсомольская правда".

Кучера отметил, что к ним обращаются люди со стороны, с других каналов и просят помощи, однако деньги на "серьёзные запросы" его канал не собирает, только на "какие-то бытовые нужды".