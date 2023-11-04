Кучера — о возвращении Пугачёвой: Красиво хлопнула дверью, а потом, крадучись, зашла обратно
Оскар Кучера заявил, что смотрит на возвращение Пугачёвой снисходительно
Актёр Оскар Кучера заявил, что смотрит на возвращение певицы Аллы Пугачёвой в Россию снисходительно. Он разделяет отношение к ней как к человеку, который оскорбил всех россиян, и как к великой артистке.
"Как на человека, который, условно говоря, меня оскорбил? Ну, смотрю снисходительно. Как на великую артистку — смотрю с уважением. Разделяю очень сильно. Как мне кажется, она своим возвращением себя дискредитирует, как угодно это можно назвать. Потому что это же не мы её выгнали — не я в данном случае как житель этой страны, как её поклонник, которого она обозвала холопом, рабом", — сказал Кучера в эфире радио "Комсомольская правда".
Актёр добавил, что Примадонна сама "красиво хлопнула дверью, а потом, крадучись, зашла обратно" и это её личная, человеческая проблема.
"Артисткой она от этого хуже быть не стала, а что касается человека... да Бог ей судья, не мне её судить, уж точно", — добавил Кучера.
Напомним, накануне Алла Пугачёва вернулась в Россию. Она отправилась в свой замок в Грязи, но затем покинула его на Rolls-Royce и направилась в сторону Санкт-Петербурга. 4 ноября автомобиль народной артистки заметили в Твери — здесь она могла заехать в известную музыкальную студию. При этом источник из окружения Примадонны сообщил, что она приехала, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с её детьми. Тем временем общественники уже обратились в СК и МВД России с просьбой задержать Пугачёву и допросить её на предмет возможного спонсирования ВСУ.
ТАСС / Александр Щербак