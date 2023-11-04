Кучера — о возвращении Пугачёвой: Красиво хлопнула дверью, а потом, крадучись, зашла обратно

Актёр Оскар Кучера заявил, что смотрит на возвращение певицы Аллы Пугачёвой в Россию снисходительно. Он разделяет отношение к ней как к человеку, который оскорбил всех россиян, и как к великой артистке.

"Как на человека, который, условно говоря, меня оскорбил? Ну, смотрю снисходительно. Как на великую артистку — смотрю с уважением. Разделяю очень сильно. Как мне кажется, она своим возвращением себя дискредитирует, как угодно это можно назвать. Потому что это же не мы её выгнали — не я в данном случае как житель этой страны, как её поклонник, которого она обозвала холопом, рабом", — сказал Кучера в эфире радио "Комсомольская правда".