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3 ноября, 19:21

"Замуж за меня выйдет": Барецкий готов вернуть замок Пугачёвой, но с условием

Барецкий готов вернуть замок Пугачёвой, если та выйдет за него замуж

<p>Российский поэт и музыкант Станислав Барецкий. Обложка © ТАСС / Сергей Коньков</p>

Российский поэт и музыкант Станислав Барецкий. Обложка © ТАСС / Сергей Коньков

Российский поэт и музыкант Станислав Барецкий надеется, что Алла Пугачёва останется с ним жить в одном доме. Дело в том, что, по его словам, именно ему певица и её муж Максим Галкин* продали замок в деревне Грязь после отъезда из России.

В беседе с телеканалом "360" Барецкий прокомментировал новость о возвращении Примадонны и заявил, что певица собирается разводиться с мужем. Он утверждает, что обладает информацией о бракоразводном процессе с Галкиным*.

"Если она разведётся с Галкиным*, надеюсь, она выйдет за меня замуж и, надеюсь, мы будем жить в этом замке. Ну хочет она там жить. Мы ей замок отдадим, если она захочет обратно. На каких условиях? Либо залог внесёт, либо замуж за меня выйдет", подчеркнул Барецкий.

Музыкант уже встречался с Пугачёвой после приезда в страну, однако отметил, что собирается сделать это ещё раз для подписи документов. Шоумен подчеркнул, что оставался с Примадонной на связи, поэтому для него приезд подруги — не новость.

Барецкий также признался, что Пугачёва выглядит хорошо. Сейчас певица просит переоформить недвижимость на себя. По словам шоумена, условиями сделки был залог почти в 250 миллионов рублей и он готов вернуть замок, если та вернёт деньги.

Житель подмосковной деревни Грязь рассказал, какими соседями были Пугачёва и Галкин*

Житель подмосковной деревни Грязь рассказал, какими соседями были Пугачёва и Галкин*

Ранее Лайф писал, что Алла Пугачёва вернулась в Россию. Она отправилась в свой замок в деревне Грязь. Затем покинула его на своём автомобиле и направилась в сторону Санкт-Петербурга. А общественники уже обратились в СК и МВД России с просьбой задержать Пугачёву и допросить её на предмет возможного спонсирования ВСУ. Источник из окружения артистки сообщил, что она приехала, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с её детьми.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Дарья Нарыкова
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