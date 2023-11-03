"Замуж за меня выйдет": Барецкий готов вернуть замок Пугачёвой, но с условием

Российский поэт и музыкант Станислав Барецкий надеется, что Алла Пугачёва останется с ним жить в одном доме. Дело в том, что, по его словам, именно ему певица и её муж Максим Галкин* продали замок в деревне Грязь после отъезда из России.

В беседе с телеканалом "360" Барецкий прокомментировал новость о возвращении Примадонны и заявил, что певица собирается разводиться с мужем. Он утверждает, что обладает информацией о бракоразводном процессе с Галкиным*.

"Если она разведётся с Галкиным*, надеюсь, она выйдет за меня замуж и, надеюсь, мы будем жить в этом замке. Ну хочет она там жить. Мы ей замок отдадим, если она захочет обратно. На каких условиях? Либо залог внесёт, либо замуж за меня выйдет", — подчеркнул Барецкий.

Музыкант уже встречался с Пугачёвой после приезда в страну, однако отметил, что собирается сделать это ещё раз для подписи документов. Шоумен подчеркнул, что оставался с Примадонной на связи, поэтому для него приезд подруги — не новость.

Барецкий также признался, что Пугачёва выглядит хорошо. Сейчас певица просит переоформить недвижимость на себя. По словам шоумена, условиями сделки был залог почти в 250 миллионов рублей и он готов вернуть замок, если та вернёт деньги.