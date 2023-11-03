Лайф публикует видео с моментом приезда Пугачёвой в её замок в подмосковной деревне Грязь

Певица Алла Пугачёва вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь. В распоряжении Лайфа появилось видео, на котором запечатлён момент её приезда домой.

Как сообщалось ранее, 3 ноября народная артистка СССР вернулась в Россию. В страну певица въехала через Псков. Там она села на поезд и сегодня рано утром приехала в Москву. Всё это время в замке шла подготовка к приезду певицы.