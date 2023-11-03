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3 ноября, 05:19

Лайф публикует видео с моментом приезда Пугачёвой в её замок в подмосковной деревне Грязь

Пугачёва вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь

Певица Алла Пугачёва вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь. В распоряжении Лайфа появилось видео, на котором запечатлён момент её приезда домой.

Алла Пугачёва вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь. Видео © LIFE

Как сообщалось ранее, 3 ноября народная артистка СССР вернулась в Россию. В страну певица въехала через Псков. Там она села на поезд и сегодня рано утром приехала в Москву. Всё это время в замке шла подготовка к приезду певицы.

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Напомним, ранее стало известно, что Алла Пугачёва вместе с детьми Лизой и Гарри покинула Израиль и переехала на Кипр. Правда, после этого она перестала выходить на связь со своими близкими. Также появлялась информация о том, что Пугачёва может находиться и в США. Однако 31 октября она впервые вышла на связь после побега из Израиля и в двух словах высказалась о палестино-израильском конфликте. О своём местонахождении артистка умолчала.

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LIFE

Иван Косицын
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