Забрала детей и улетела: Названа страна, где Пугачёва обрела новое пристанище

Народная артистка СССР Алла Пугачёва вместе с детьми Лизой и Гарри покинула Израиль, где оставаться по-прежнему небезопасно, и переехала на Кипр, пишет kp.ru. По данным издания, у Примадонны есть кипрский паспорт, который позволяет ей сколько угодно пребывать в средиземноморском государстве. Правда, в планах у самой Пугачёвой, как говорят в её окружении, — остаться здесь на год.

Вопрос с проживанием у певицы давно решён. Ещё в 2017 году Алла Борисовна купила на Кипре виллу на берегу моря. За недвижимость она отдала более двух миллионов долларов, за что автоматически и получила гражданство этой страны.

Судя по всему, теперь семья будет в сборе: на днях юморист Максим Галкин* сообщил, что покинул Израиль и прилетел на Кипр.

Между тем всё больше покинувших РФ знаменитостей готовят почву для возвращения былых заработков на родине. Критиковавшие СВО звёзды постепенно встраиваются на прошлые места, рекламируя свои книги, анонсируя шоу и получая кинороли.