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23 октября, 10:53

Забрала детей и улетела: Названа страна, где Пугачёва обрела новое пристанище

Kp.ru: Алла Пугачёва вместе с детьми улетела из Израиля на Кипр

Народная артистка СССР Алла Пугачёва вместе с детьми Лизой и Гарри покинула Израиль, где оставаться по-прежнему небезопасно, и переехала на Кипр, пишет kp.ru. По данным издания, у Примадонны есть кипрский паспорт, который позволяет ей сколько угодно пребывать в средиземноморском государстве. Правда, в планах у самой Пугачёвой, как говорят в её окружении, — остаться здесь на год.

Вопрос с проживанием у певицы давно решён. Ещё в 2017 году Алла Борисовна купила на Кипре виллу на берегу моря. За недвижимость она отдала более двух миллионов долларов, за что автоматически и получила гражданство этой страны.

Судя по всему, теперь семья будет в сборе: на днях юморист Максим Галкин* сообщил, что покинул Израиль и прилетел на Кипр.

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Между тем всё больше покинувших РФ знаменитостей готовят почву для возвращения былых заработков на родине. Критиковавшие СВО звёзды постепенно встраиваются на прошлые места, рекламируя свои книги, анонсируя шоу и получая кинороли.

*Признан в РФ иностранным агентом.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Александр Авилов

Марина Калегина
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