Боролся до последнего: Киркоров купил "Примадонну" за 700 тысяч рублей
Киркоров купил картину "Примадонна" на благотворительном аукционе
Филипп Киркоров принимает картину "Примадонна", купленную на аукционе. Обложка © LIFE
Король российской эстрады Филипп Киркоров приобрёл картину "Примадонна" на аукционе, который состоялся во время презентации нового альбома певицы Люси Чеботиной.
Филипп Киркоров принимает картину "Примадонна", купленную на аукционе. Видео © LIFE
Стоимость картины составила 700 тысяч рублей. Впрочем, певец пытался купить и другие лоты, но потерпел неудачу. А вот за картину "Примадонна" боролся до последнего. Про свою же бывшую супругу, которая, по слухам, вернулась в Россию, Киркоров ни словом не обмолвился.
Впрочем, разговоры о Пугачёвой вряд ли сейчас актуальны для певца. Ранее он признался, что сейчас не одинок. По словам артиста, у него есть любимый человек и на первое место теперь он ставит семью, а не концерты.