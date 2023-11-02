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2 ноября, 20:44

Боролся до последнего: Киркоров купил "Примадонну" за 700 тысяч рублей

Киркоров купил картину "Примадонна" на благотворительном аукционе

<p>Филипп Киркоров принимает картину "Примадонна", купленную на аукционе. Обложка © LIFE</p>

Филипп Киркоров принимает картину "Примадонна", купленную на аукционе. Обложка © LIFE

Король российской эстрады Филипп Киркоров приобрёл картину "Примадонна" на аукционе, который состоялся во время презентации нового альбома певицы Люси Чеботиной.

Филипп Киркоров принимает картину "Примадонна", купленную на аукционе. Видео © LIFE

Стоимость картины составила 700 тысяч рублей. Впрочем, певец пытался купить и другие лоты, но потерпел неудачу. А вот за картину "Примадонна" боролся до последнего. Про свою же бывшую супругу, которая, по слухам, вернулась в Россию, Киркоров ни словом не обмолвился.

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Впрочем, разговоры о Пугачёвой вряд ли сейчас актуальны для певца. Ранее он признался, что сейчас не одинок. По словам артиста, у него есть любимый человек и на первое место теперь он ставит семью, а не концерты.

Анатолий Симоненко
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