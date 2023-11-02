Боролся до последнего: Киркоров купил "Примадонну" за 700 тысяч рублей

Король российской эстрады Филипп Киркоров приобрёл картину "Примадонна" на аукционе, который состоялся во время презентации нового альбома певицы Люси Чеботиной.

Филипп Киркоров принимает картину "Примадонна", купленную на аукционе. Видео © LIFE

Стоимость картины составила 700 тысяч рублей. Впрочем, певец пытался купить и другие лоты, но потерпел неудачу. А вот за картину "Примадонна" боролся до последнего. Про свою же бывшую супругу, которая, по слухам, вернулась в Россию, Киркоров ни словом не обмолвился.