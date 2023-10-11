"Нашли бы компромисс": Психолог описала, как бы выглядел брак Успенской и Киркорова

Психолог Екатерина Корендясева прокомментировала недавнее заявление певицы Любови Успенской в интервью YouTube-каналу "Алена, блин!" о том, что король российской поп-музыки Филипп Киркоров собирался жениться на ней за неделю до свадьбы с Аллой Пугачёвой. Эксперт рассказала, каким был бы этот союз и могли ли звёзды быть счастливы в нём.

По мнению эксперта, российские звёзды много времени уделяют творчеству и работают в шоу-бизнесе. Скорее всего, у данной пары не возникало бы конфликтов на фоне бесконечных гастролей и поздних репетиций. Но при этом у них довольно разный стиль жизни.

"У Киркорова есть мировая слава, гастроли в разных странах, постоянные съёмки и репетиции. Успенская предпочитает более спокойный образ жизни. Это может осуществлять большое давление на семейные отношения. Но, кажется, они бы нашли компромисс для создания брака. Филипп разнообразил бы досуг Успенской, внеся в него активность. А более спокойный образ жизни певицы стал бы тихой гаванью для Киркорова", — подчеркнула Корендясева в беседе с порталом "Страсти".

Кроме того, по словам психолога, на взаимоотношения могут влиять постоянные взлёты и падения в карьере. А ещё немаловажный фактор — внимание со стороны общественности и прессы. Не факт, что сплетни и интриги могли бы позитивно сказываться на сохранении тепла в семье.

Корендясева дополнила, что в целом брак Успенской и Киркорова мог бы стать удачным, несмотря на различия их миров. По её словам, очень важно предоставлять пространство для отношений, потому что двум лидерам порою тяжело сохранять гармонию.

В заключение психолог добавила, что необходимо разделять работу и личное: только тогда пара может претендовать на счастливый брак.