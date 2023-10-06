Успенская рассказала, как Киркоров сделал ей предложение и через неделю женился на Пугачёвой

Любовь Успенская в новом выпуске YouTube-шоу "Алёна, блин!" рассказала, как в 1994 году Филипп Киркоров сделал ей предложение руки и сердца и, получив отказ, через неделю женился на Алле Пугачёвой. Она призналась, что посмеялась над намерениями певца, да и сама в тот момент была замужем и с ребёнком на руках.

"Это человек, который всю жизнь играет и врёт. Он фейк. <...> Мне было просто смешно. А потом через неделю он женился на Алле Пугачёвой. Но я не буду открывать рот и рассказывать все тайны нашего шоу-бизнеса", — добавила 69-летняя артистка.

Успенская подчеркнула, что никогда не помирится с Киркоровым, потому что тот "перегибает палку" и вообще — личность скандальная.