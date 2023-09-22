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22 сентября, 16:28

Киркоров раскрыл, как чуть не женился на известной певице

Филипп Киркоров заявил, что мама хотела женить его на певице Миле Романиди

<p>Филипп Киркоров и певица Мила Романиди. Обложка © <a href="https://www.kp.ru/daily/27558/4826606/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru / Руслан Рощупкин</a></p>

Филипп Киркоров и певица Мила Романиди. Обложка © kp.ru / Руслан Рощупкин

Король российской поп-музыки Филипп Киркоров признался, что чуть не женился на коллеге — певице Миле Романиди. С ней в 90-х годах он записал два дуэта, однако, как оказалось, отношения у них были не только творческие: мама Филиппа хотела видеть Милу в качестве невестки.

"Мама всё время хотела меня женить: то на Азизке, то на Маше Распутиной, то на Миле. Но среди всех Мила была, конечно, фавориткой", — сказал Киркоров на вечеринке по случаю выхода клипа на новую песню Романиди.

Как пишет kp.ru, артистка действительно замечала особое отношение мамы певца.

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"Мама Филиппа говорила, что у нас очень хорошо сливаются голоса. Она меня действительно очень хорошо всегда встречала. Когда я приходила, всё время угощала меня пирогами", — рассказала Романиди.

Несмотря на то что до свадьбы с Филиппом дело не дошло, они сохранили дружбу на годы, призналась певица.

Романиди — исполнительница песен "Гавайская гитара", "Амазонка", "Лишь ты умеешь так любить", "Хмурый и пасмурный денёк" и "Днём и ночью" (последние две, кстати, исполнялись в дуэте с Киркоровым).

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Кстати, буквально на днях российский певец Филипп Киркоров заявил, что он сейчас не одинок. Артист рассказал, что у него есть любимый человек и на первом месте для него теперь стоит семья, а не концерты. По словам артиста, он очень сильно любит свой дом, а покой и уют для него особенно важны.

Александра Вишнякова
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