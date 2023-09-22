Киркоров раскрыл, как чуть не женился на известной певице

Король российской поп-музыки Филипп Киркоров признался, что чуть не женился на коллеге — певице Миле Романиди. С ней в 90-х годах он записал два дуэта, однако, как оказалось, отношения у них были не только творческие: мама Филиппа хотела видеть Милу в качестве невестки.

"Мама всё время хотела меня женить: то на Азизке, то на Маше Распутиной, то на Миле. Но среди всех Мила была, конечно, фавориткой", — сказал Киркоров на вечеринке по случаю выхода клипа на новую песню Романиди.

Как пишет kp.ru, артистка действительно замечала особое отношение мамы певца.

"Мама Филиппа говорила, что у нас очень хорошо сливаются голоса. Она меня действительно очень хорошо всегда встречала. Когда я приходила, всё время угощала меня пирогами", — рассказала Романиди.

Несмотря на то что до свадьбы с Филиппом дело не дошло, они сохранили дружбу на годы, призналась певица.

Романиди — исполнительница песен "Гавайская гитара", "Амазонка", "Лишь ты умеешь так любить", "Хмурый и пасмурный денёк" и "Днём и ночью" (последние две, кстати, исполнялись в дуэте с Киркоровым).