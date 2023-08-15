Певец Юлиан раскритиковал Киркорова из-за "погони за молодостью"

Популярный в 90-х певец Юлиан раскритиковал Филиппа Киркорова за многочисленные пластические операции, призвав поп-короля не забывать о настоящем возрасте.

"Киркорову, может, самому нравится то, что он делает, но мне кажется это неуместным. Это касается и операций по омоложению. Надо не забывать, сколько тебе лет! Молодым можно быть в душе", — заявил Юлиан в интервью "Газете.ru".