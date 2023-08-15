Регион

Уведомления отключены

15 августа, 11:40

Певец Юлиан раскритиковал Киркорова из-за "погони за молодостью"

<p>Певец Юлиан и Филипп Киркоров. Обложка © <a href="https://vk.com/photo114193248_457241180?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vk / Юлиан Васин</a>, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov</p>

Певец Юлиан и Филипп Киркоров. Обложка © Vk / Юлиан Васин, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov

Популярный в 90-х певец Юлиан раскритиковал Филиппа Киркорова за многочисленные пластические операции, призвав поп-короля не забывать о настоящем возрасте.

"Киркорову, может, самому нравится то, что он делает, но мне кажется это неуместным. Это касается и операций по омоложению. Надо не забывать, сколько тебе лет! Молодым можно быть в душе", заявил Юлиан в интервью "Газете.ru".

"Я боюсь!": Пластический хирург Киркорова раскрыл, как певец сбежал от него при первой встрече

"Я боюсь!": Пластический хирург Киркорова раскрыл, как певец сбежал от него при первой встрече

Напомним, недавно Киркоров перенёс несколько пластических операций и изменился кардинально. В частности, поп-король увеличил себе ягодицы и сделал шикарный пресс. Кроме того, артист начал чаще экспериментировать со стилем. Так, например, ещё недавно он носил белую бороду и причёску такого же цвета, а затем коротко постригся и вернулся к тёмному цвету бороды.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Филипп Киркоров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров