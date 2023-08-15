Певец Юлиан раскритиковал Киркорова из-за "погони за молодостью"
Певец Юлиан и Филипп Киркоров. Обложка © Vk / Юлиан Васин, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov
Популярный в 90-х певец Юлиан раскритиковал Филиппа Киркорова за многочисленные пластические операции, призвав поп-короля не забывать о настоящем возрасте.
"Киркорову, может, самому нравится то, что он делает, но мне кажется это неуместным. Это касается и операций по омоложению. Надо не забывать, сколько тебе лет! Молодым можно быть в душе", — заявил Юлиан в интервью "Газете.ru".
Напомним, недавно Киркоров перенёс несколько пластических операций и изменился кардинально. В частности, поп-король увеличил себе ягодицы и сделал шикарный пресс. Кроме того, артист начал чаще экспериментировать со стилем. Так, например, ещё недавно он носил белую бороду и причёску такого же цвета, а затем коротко постригся и вернулся к тёмному цвету бороды.