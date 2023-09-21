"Я сейчас не одинок": Киркоров сделал неожиданное заявление о своей личной жизни

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что он сейчас не одинок. Артист рассказал, что у него есть любимый человек и на первом месте для него теперь стоит семья, а не концерты. По словам артиста, он очень сильно любит свой дом, а покой и уют для него важны.

"Я сейчас не одинок. Я люблю и любим. Не хочу называть имён, это только моё... Но я сейчас счастлив. Мне хочется бежать домой. У меня наконец-то семья, в любви и в счастье", — сказал Киркоров в беседе с kp.ru.

Издание уточняет, что Киркоров рассказал о своих отношениях во время съёмок нового фильма "Ёлки-10". Некоторые эпизоды снимались в загородном доме певца. В фильме даже появится отец артиста Бедрос Киркоров.