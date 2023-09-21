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21 сентября, 12:34

"Я сейчас не одинок": Киркоров сделал неожиданное заявление о своей личной жизни

Киркоров признался, что у него появился любимый человек

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что он сейчас не одинок. Артист рассказал, что у него есть любимый человек и на первом месте для него теперь стоит семья, а не концерты. По словам артиста, он очень сильно любит свой дом, а покой и уют для него важны.

"Я сейчас не одинок. Я люблю и любим. Не хочу называть имён, это только моё... Но я сейчас счастлив. Мне хочется бежать домой. У меня наконец-то семья, в любви и в счастье", — сказал Киркоров в беседе с kp.ru.

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Издание уточняет, что Киркоров рассказал о своих отношениях во время съёмок нового фильма "Ёлки-10". Некоторые эпизоды снимались в загородном доме певца. В фильме даже появится отец артиста Бедрос Киркоров.

Ранее Лайф рассказывал о том, что завершились съёмки юбилейной части франшизы "Ёлки". Премьера нового фильма состоится 7 декабря. В нём кроме профессиональных актёров снялись певец Филипп Киркоров, телеведущая Регина Тодоренко, блогеры Амиран Сардаров, Даша Дошик и другие.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Илья Суриков
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