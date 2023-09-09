"До 10 миллионов за час": Названы три самых дорогих российских артиста этой осенью
Продюсер Саглиани: Киркоров, Басков и Лепс получают до 10 млн рублей за час
Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
С окончанием летних отпусков активность звёзд российского шоу-бизнеса вернулась в прежнее русло, причём бегство из страны некоторых артистов только увеличило доходы тех, кто остался. Об этом рассказал продюсер Илья Саглиани. По его словам, в основном сегодня селебрити делают баснословные деньги на корпоративах.
"Тройка самых востребованных на данных мероприятиях звёзд — Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Николай Басков. Гонорар самых востребованных музыкантов — от семи до 10 миллионов рублей за выступление на частном мероприятии", — приводит сайт kp.ru слова продюсера.
Как отметил Саглиани, от трёх до пяти миллионов рублей за 45-минутное или часовое выступление получают Леонид Агутин, Полина Гагарина, Анна Асти, Михаил Шуфутинский, Баста, "Руки вверх!", "Чайф" и "Иванушки International". Чуть дешевле (до трёх миллионов рублей) обойдутся такие исполнители, как Джони, Дима Билан, Мот, Владимир Пресняков, Любовь Успенская, Сосо Павлиашвили, Ирина Круг, Слава, "Дискотека Авария".
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