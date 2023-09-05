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5 сентября, 11:47

Названа дата премьеры юбилейных "Ёлок", где снялись Киркоров, Тодоренко и Даша Дошик

"НМГ Кинопрокат": Съёмки фильма "Ёлки-10" закончились, премьера будет 7 декабря

<p>Филипп Киркоров, кадр со съёмок фильма "Ёлки-10". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/NMGKinoprokat/424" target="_blank" rel="noopener noreferrer">НМГ Кинопрокат</a></p>

Филипп Киркоров, кадр со съёмок фильма "Ёлки-10". Обложка © Telegram / НМГ Кинопрокат

Завершились съёмки юбилейной части франшизы "Ёлки", премьера состоится 7 декабря. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба "НМГ Кинопрокат". Также появились кадры со съёмок со старыми и новыми лицами.

  • Кадр со съёмок фильма "Ёлки-10". Фото © Telegram / НМГ Кинопрокат
    Кадр со съёмок фильма "Ёлки-10". Фото © Telegram / НМГ Кинопрокат
  • Кадр со съёмок фильма "Ёлки-10". Фото © Telegram / НМГ Кинопрокат
    Кадр со съёмок фильма "Ёлки-10". Фото © Telegram / НМГ Кинопрокат
  • Кадр со съёмок фильма "Ёлки-10". Фото © Telegram / НМГ Кинопрокат
    Кадр со съёмок фильма "Ёлки-10". Фото © Telegram / НМГ Кинопрокат
  • Кадр со съёмок фильма "Ёлки-10". Фото © Telegram / НМГ Кинопрокат
    Кадр со съёмок фильма "Ёлки-10". Фото © Telegram / НМГ Кинопрокат
  • Кадр со съёмок фильма "Ёлки-10". Фото © Telegram / НМГ Кинопрокат
    Кадр со съёмок фильма "Ёлки-10". Фото © Telegram / НМГ Кинопрокат
  • Кадр со съёмок фильма "Ёлки-10". Фото © Telegram / НМГ Кинопрокат
    Кадр со съёмок фильма "Ёлки-10". Фото © Telegram / НМГ Кинопрокат

Кадр со съёмок фильма "Ёлки-10". Фото © Telegram / НМГ Кинопрокат

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"Съёмки фильма "Ёлки-10" завершены! <...> Юбилейная часть отдаст дань самому первому фильму франшизы: новогодние истории вновь будут связаны теорией шести рукопожатий — но уже на новый лад", — говорится в сообщении.

В десятой части фильма зрители увидят как уже знакомых персонажей, так и новые лица в исполнении телеведущей Регины Тодоренко, певца Филиппа Киркорова, актёра Айдара Гараева, блогеров Амирана Сардарова и Даши Дошик. Также в картине снялись артисты Галина Польских, Борис Щербаков, Юрий Кузнецов, Елена Валюшкина.

"Это будет новогодняя сказка, традиция шести рукопожатий заложена в основе концепции "Ёлок", она сохранилась и в этой части фильма тоже. Одно из таких чудес зависит и от моего рукопожатия", — поделился Киркоров.

Одна из сцен фильма снималась на территории загородного дома Киркорова, куда впервые были приглашены журналисты, пишет ТАСС. Причём это даже было условием артиста. Певец подчеркнул, что с радостью принял участие в проекте. В картине он играет самого себя. А шоураннером, продюсером и соавтором сценария фильма выступил блогер Евгений Кулик. В день съёмок в доме Киркорова он сказал, что основной идеей проекта является фраза "доброта спасёт мир". Фильм будет состоять из четырёх новелл, которые объединит общая сюжетная линия.

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Ранее Лайф писал, что актёр Сергей Светлаков предложил снять новогодний фильм "Пихты" вместо нашумевших "Ёлок". Идея состояла в создании принципиально новой новогодней вселенной. Эксперты в кратчайшие сроки даже разработали для нового кино сайт, афишу и рекламную кампанию, а постер к ленте нарисовала нейросеть Midjourney.

Светлана Оперук
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