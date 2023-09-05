Названа дата премьеры юбилейных "Ёлок", где снялись Киркоров, Тодоренко и Даша Дошик
"НМГ Кинопрокат": Съёмки фильма "Ёлки-10" закончились, премьера будет 7 декабря
Филипп Киркоров, кадр со съёмок фильма "Ёлки-10". Обложка © Telegram / НМГ Кинопрокат
Завершились съёмки юбилейной части франшизы "Ёлки", премьера состоится 7 декабря. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба "НМГ Кинопрокат". Также появились кадры со съёмок со старыми и новыми лицами.
"Съёмки фильма "Ёлки-10" завершены! <...> Юбилейная часть отдаст дань самому первому фильму франшизы: новогодние истории вновь будут связаны теорией шести рукопожатий — но уже на новый лад", — говорится в сообщении.
В десятой части фильма зрители увидят как уже знакомых персонажей, так и новые лица в исполнении телеведущей Регины Тодоренко, певца Филиппа Киркорова, актёра Айдара Гараева, блогеров Амирана Сардарова и Даши Дошик. Также в картине снялись артисты Галина Польских, Борис Щербаков, Юрий Кузнецов, Елена Валюшкина.
"Это будет новогодняя сказка, традиция шести рукопожатий заложена в основе концепции "Ёлок", она сохранилась и в этой части фильма тоже. Одно из таких чудес зависит и от моего рукопожатия", — поделился Киркоров.
Одна из сцен фильма снималась на территории загородного дома Киркорова, куда впервые были приглашены журналисты, пишет ТАСС. Причём это даже было условием артиста. Певец подчеркнул, что с радостью принял участие в проекте. В картине он играет самого себя. А шоураннером, продюсером и соавтором сценария фильма выступил блогер Евгений Кулик. В день съёмок в доме Киркорова он сказал, что основной идеей проекта является фраза "доброта спасёт мир". Фильм будет состоять из четырёх новелл, которые объединит общая сюжетная линия.
Ранее Лайф писал, что актёр Сергей Светлаков предложил снять новогодний фильм "Пихты" вместо нашумевших "Ёлок". Идея состояла в создании принципиально новой новогодней вселенной. Эксперты в кратчайшие сроки даже разработали для нового кино сайт, афишу и рекламную кампанию, а постер к ленте нарисовала нейросеть Midjourney.