Нейросеть Midjourney нарисовала постер к фильму со Светлаковым, и он пришёл в ужас от творчества ИИ

Известный актёр и телеведущий Сергей Светлаков предложил снять новогодний фильм "Пихты" вместо нашумевших "Ёлок". Эксперты в кратчайшие сроки даже разработали для нового кино сайт, афишу и рекламную кампанию, а постер к ленте нарисовала нейросеть Midjourney. Но артист остался в шоке от творчества искусственного интеллекта и решил, что нейросети пока не готовы заменить человека.

Светлаков принял участие в образовательном шоу Skillbox об IT-профессиях, где ему задали вопрос о будущем кинофраншизы "Ёлки". Актёр предложил запустить принципиально новую новогоднюю вселенную.

"Спрашивают, будет ли фильм "Ёлки-10". Шикарный вопрос! Во-первых, я не знаю, выходили ли девятые вообще, мне никто об этом не сообщил. Я бы запустил абсолютно новый новогодний хит — кинофраншизу. "Ёлки" так поднадоели уже. А можно запустить совершенно другое — и в названии, и во всём. Назвать "Пихты", — предложил он.

За десять минут эксперт Skillbox сверстал для "Пихт" промостраницу, а разработку дизайна афиши в качестве эксперимента отдали Midjourney, но попытать удачу решили и люди. Однако Светлаков отнёсся к привлечению ИИ со скепсисом, и в итоге больше всего ему понравилась работа реального человека, а вот результаты генеративного творчества повергли актёра в шок.

Нейросеть Midjourney нарисовала постер к фильму с Сергеем Светлаковым. Фото © пресс-служба Skillbox

Нейросеть Midjourney нарисовала постер к фильму с Сергеем Светлаковым. Фото © пресс-служба Skillbox

Нейросеть Midjourney нарисовала постер к фильму с Сергеем Светлаковым. Фото © пресс-служба Skillbox

Нейросеть Midjourney нарисовала постер к фильму с Сергеем Светлаковым. Фото © пресс-служба Skillbox

Нейросеть Midjourney нарисовала постер к фильму с Сергеем Светлаковым. Фото © пресс-служба Skillbox