Нейросеть Midjourney нарисовала постер к фильму со Светлаковым, и он пришёл в ужас от творчества ИИ
Светлаков предложил вместо "Ёлок" снять фильм "Пихты", а нейросеть нарисовала к новой ленте постер
Известный актёр и телеведущий Сергей Светлаков предложил снять новогодний фильм "Пихты" вместо нашумевших "Ёлок". Эксперты в кратчайшие сроки даже разработали для нового кино сайт, афишу и рекламную кампанию, а постер к ленте нарисовала нейросеть Midjourney. Но артист остался в шоке от творчества искусственного интеллекта и решил, что нейросети пока не готовы заменить человека.
Светлаков принял участие в образовательном шоу Skillbox об IT-профессиях, где ему задали вопрос о будущем кинофраншизы "Ёлки". Актёр предложил запустить принципиально новую новогоднюю вселенную.
"Спрашивают, будет ли фильм "Ёлки-10". Шикарный вопрос! Во-первых, я не знаю, выходили ли девятые вообще, мне никто об этом не сообщил. Я бы запустил абсолютно новый новогодний хит — кинофраншизу. "Ёлки" так поднадоели уже. А можно запустить совершенно другое — и в названии, и во всём. Назвать "Пихты", — предложил он.
За десять минут эксперт Skillbox сверстал для "Пихт" промостраницу, а разработку дизайна афиши в качестве эксперимента отдали Midjourney, но попытать удачу решили и люди. Однако Светлаков отнёсся к привлечению ИИ со скепсисом, и в итоге больше всего ему понравилась работа реального человека, а вот результаты генеративного творчества повергли актёра в шок.
Нейросеть Midjourney нарисовала постер к фильму с Сергеем Светлаковым. Фото © пресс-служба Skillbox
Нейросеть Midjourney нарисовала постер к фильму с Сергеем Светлаковым. Фото © пресс-служба Skillbox
Нейросеть Midjourney нарисовала постер к фильму с Сергеем Светлаковым. Фото © пресс-служба Skillbox
Нейросеть Midjourney нарисовала постер к фильму с Сергеем Светлаковым. Фото © пресс-служба Skillbox
Нейросеть Midjourney нарисовала постер к фильму с Сергеем Светлаковым. Фото © пресс-служба Skillbox
"Она меня вот так видит? Это что за кошмар?! Какие-то наклейки на водку. Почему четыре пальца? — ужаснулся Светлаков. — Надеюсь, что замены настоящим людям не будет. Настоящим людям, которые свои нейронные связи в голове и свои способности, свою уникальность используют не по схеме. Девчонки, ребята, у неё, у этой нейросети, без наших мозгов никаких шансов".
А ранее та самая нейросеть Midjourney ворвалась в нашу жизнь, нарисовав города России в человеческом обличье, и от этих шедевров глаз не оторвать. Также ИИ изобразил героев "Игры престолов" в стиле русских сказок.
Skillbox