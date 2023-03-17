YouTube принял шутку BadComedian за диалог из "Титаника" и заблокировал его ролик

Известный российский видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) пожаловался на несправедливую модерацию видеохостинга YouTube.

Его обзор фильма "Скорый "Москва – Россия" заблокировали на территории РФ и в других странах за использование песни My heart will go on певицы Селин Дион (саундтрек к фильму "Титаник"). После этого Баженов решил заменить её композицией из бесплатной библиотеки, однако тогда правообладатель посчитал часть текста видеоролика фрагментом диалога из вышеназванной картины.

"Думаю: "Как? Там мой текст, я что-то там шучу над [актёром Сергеем] Светлаковым". [Но мне высвечивается] гениальная просто подпись: "Селин Дион — My heart will go on, включая диалоги из "Титаника". [Хотя] там нет диалогов из "Титаника", там только мой диалог, но это помечается как диалог из "Титаника", — рассказал он подписчикам своего телеграм-канала.

Сначала блогер посчитал, что странная модерация может быть связана с техническими проблемами площадки, однако он вспомнил о другом таком случае: его обзор на фильм "Ёлки-8: Война бесконечности" был заблокирован из-за наличия в названии цифры 8, а также слов "война" и "бесконечность".