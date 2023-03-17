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17 марта, 15:55

YouTube принял шутку BadComedian за диалог из "Титаника" и заблокировал его ролик

<p>Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian). Обложка © Vk / <a href="https://vk.com/photo3664185_456239827?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Евгений Баженов</a></p>

Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian). Обложка © Vk / Евгений Баженов

Известный российский видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) пожаловался на несправедливую модерацию видеохостинга YouTube.

Его обзор фильма "Скорый "Москва – Россия" заблокировали на территории РФ и в других странах за использование песни My heart will go on певицы Селин Дион (саундтрек к фильму "Титаник"). После этого Баженов решил заменить её композицией из бесплатной библиотеки, однако тогда правообладатель посчитал часть текста видеоролика фрагментом диалога из вышеназванной картины.

"Думаю: "Как? Там мой текст, я что-то там шучу над [актёром Сергеем] Светлаковым". [Но мне высвечивается] гениальная просто подпись: "Селин Дион — My heart will go on, включая диалоги из "Титаника". [Хотя] там нет диалогов из "Титаника", там только мой диалог, но это помечается как диалог из "Титаника", рассказал он подписчикам своего телеграм-канала.

Сначала блогер посчитал, что странная модерация может быть связана с техническими проблемами площадки, однако он вспомнил о другом таком случае: его обзор на фильм "Ёлки-8: Война бесконечности" был заблокирован из-за наличия в названии цифры 8, а также слов "война" и "бесконечность".

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Ранее российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев отреагировал на блокировку его каналов на YouTube. Он назвал видеохостинг цэрэушной помойкой и заявил о намерении создавать новые страницы.

Матвей Константинов
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