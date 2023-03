YouTube принял шутку BadComedian за диалог из "Титаника" и заблокировал его ролик

Его обзор фильма "Скорый "Москва – Россия" заблокировали на территории РФ и в других странах за использование песни My heart will go on певицы Селин Дион (саундтрек к фильму "Титаник"). После этого Баженов решил заменить её композицией из бесплатной библиотеки, однако тогда правообладатель посчитал часть текста видеоролика фрагментом диалога из вышеназванной картины.