Депутат Горелкин: "Барби" и "Оппенгеймер" не противоречат традиционным ценностям

Фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не противоречат положениям о духовно-нравственных ценностях. Такое заявление сделал в телеграм-канале замглавы Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Попытка Минкульта приплести сюда "духовно-нравственные ценности" ничего, кроме удивления, не вызывает. Положениям из официального документа, на которые ссылается министерство, ни один из этих фильмов, на мой взгляд, не противоречит", — написал парламентарий.

По словам Горелкина, "Барби" и "Оппенгеймер" лучше многих фильмов, которым Минкульт в 2023 году выдал прокатное удостоверение, не посмотрев на духовно-нравственные ценности, "хотя стоило бы".

Также депутат выступил против предложения о принудительном лицензировании из-за риска нанести больше вреда, чем пользы. Те, кто хотел посмотреть "Барби" и "Оппенгеймера", это уже сделали, считает Горелкин. И то, что производители этих фильмов недосчитались сборов от российского проката, — их осознанный выбор, подчеркнул парламентарий, добавив, что отечественная кино- и сериальная индустрия на этом фоне показывает качественное развитие.