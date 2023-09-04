Депутат Горелкин: "Барби" и "Оппенгеймер" не противоречат традиционным ценностям
Фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не противоречат положениям о духовно-нравственных ценностях. Такое заявление сделал в телеграм-канале замглавы Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
"Попытка Минкульта приплести сюда "духовно-нравственные ценности" ничего, кроме удивления, не вызывает. Положениям из официального документа, на которые ссылается министерство, ни один из этих фильмов, на мой взгляд, не противоречит", — написал парламентарий.
По словам Горелкина, "Барби" и "Оппенгеймер" лучше многих фильмов, которым Минкульт в 2023 году выдал прокатное удостоверение, не посмотрев на духовно-нравственные ценности, "хотя стоило бы".
Также депутат выступил против предложения о принудительном лицензировании из-за риска нанести больше вреда, чем пользы. Те, кто хотел посмотреть "Барби" и "Оппенгеймера", это уже сделали, считает Горелкин. И то, что производители этих фильмов недосчитались сборов от российского проката, — их осознанный выбор, подчеркнул парламентарий, добавив, что отечественная кино- и сериальная индустрия на этом фоне показывает качественное развитие.
Напомним, в начале августа в Госдуме предложили ввести в России механизм принудительного лицензирования кинокартин, произведённых в недружественных странах. Уточнялось, что в таком случае граждане РФ смогли бы увидеть в том числе новые "Барби" и "Оппенгеймера". Однако в ответ на идею Минкульт России заявил, что эти две картины не соответствуют традиционным ценностям РФ.
"Барби", режиссёр Грета Гервиг, сценаристы Грета Гервиг, Ноа Баумбак / Kinopoisk.ru