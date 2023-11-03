Пугачёва вернулась в Россию
РИА "Новости": Певица Алла Пугачёва вернулась в Россию
Певица Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Народная артистка СССР Алла Пугачёва вернулась в Россию. По данным источника РИА "Новости", в страну певица въехала через Псков.
"Приехала. Одна, без [Максима] Галкина*. Через Псков", — сообщил источник.
Напомним, ранее стало известно, что Алла Пугачёва вместе с детьми Лизой и Гарри покинула Израиль и переехала на Кипр. Правда, после этого она перестала выходить на связь со своими близкими. Также появлялась информация о том, что Пугачёва может находиться и в США. Однако 31 октября она впервые вышла на связь после побега из Израиля и в двух словах высказалась о палестино-израильском конфликте. О своём местонахождении артистка умолчала.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.