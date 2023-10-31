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31 октября, 14:29

Юрист оценила шансы Пугачёвой и Галкина* получить опеку над двойняшками на фоне слухов о разводе

Юрист Подгрудкова сообщила, с кем оставят детей Пугачёвой и Галкина* при разводе

<p>Алла Пугачёва и Максим Галкин* с детьми. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru</p>

Алла Пугачёва и Максим Галкин* с детьми. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

На просторах Интернета гуляют слухи о разладе в семье Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*. Что будет с их детьми в случае развода, рассказала юрист по гражданскому праву Анастасия Подгрудкова. Она отметила, что двойняшки Лиза и Гарри появились на свет с помощью процедуры ЭКО, но этот факт не изменит способа судебного разбирательства.

"Разделение детей по принципу способа зачатия противоречит принципу конституционного равенства и приводит к дискриминации. Дети вне зависимости от того, как они появились на свет, обладают одинаковым набором прав и ничем друг от друга не отличаются, в частности в вопросе развода родителей", рассказала эксперт порталу "Страсти".

Поэтому, по словам юриста, несмотря на способ зачатия, судьба звёздных детей будет решаться "по классике", то есть суд будет выбирать в зависимости от того, у кого из родителей созданы лучшие условия для их содержания.

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Напомним, ранее стало известно, что Алла Пугачёва вместе с детьми Лизой и Гарри покинула Израиль, переехав на Кипр. После этого она, кстати, перестала выходить на связь со своими близкими. У певицы есть кипрский паспорт, благодаря которому она может без ограничений пребывать в средиземноморском государстве. Правда, как говорят в окружении артистки, она планирует остаться там на год. 31 октября Пугачёва впервые вышла на связь после побега из Израиля и в двух словах высказалась о войне.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Александра Мышляева
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