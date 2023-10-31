Юрист оценила шансы Пугачёвой и Галкина* получить опеку над двойняшками на фоне слухов о разводе

На просторах Интернета гуляют слухи о разладе в семье Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*. Что будет с их детьми в случае развода, рассказала юрист по гражданскому праву Анастасия Подгрудкова. Она отметила, что двойняшки Лиза и Гарри появились на свет с помощью процедуры ЭКО, но этот факт не изменит способа судебного разбирательства.

"Разделение детей по принципу способа зачатия противоречит принципу конституционного равенства и приводит к дискриминации. Дети — вне зависимости от того, как они появились на свет, — обладают одинаковым набором прав и ничем друг от друга не отличаются, в частности в вопросе развода родителей", — рассказала эксперт порталу "Страсти".

Поэтому, по словам юриста, несмотря на способ зачатия, судьба звёздных детей будет решаться "по классике", то есть суд будет выбирать в зависимости от того, у кого из родителей созданы лучшие условия для их содержания.