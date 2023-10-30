Регион

Уведомления отключены

30 октября, 14:58

"На жалость бьёт": Исполнившего песню Цоя юмориста Галкина* назвали крысой

Актёр Юрий Назаров назвал Галкина* крысой из-за исполнения песен Цоя на концерте

Российский актёр Юрий Назаров раскритиковал юмориста Максима Галкина* за исполнение на концерте песен великого советского рок-музыканта Виктора Цоя и даже назвал его крысой.

"Знаете, когда крыса загнана в угол, она бросается на людей. Вот для меня Галкин — крыса", — приводит его слова aif.ru.

Артист заявил, что популярный когда-то в России комик, испугавшись, просто сбежал, крыл свою страну последними словами, а теперь осознал, что за рубежом, оказывается, никому не нужен. Сначала Галкин* говорил всякие гадости про специальную военную операцию на своих концертах, а теперь пытается разжалобить зрителей песнями, которые любили в Советском Союзе.

По его мнению, шоумен сам загнал себя в угол своим поведением. Он искал место "получше", но просчитался с аналитикой дальнейшего развития событий, отметил Назаров, призвав Галкина* покаяться за свои поступки и слова.

"Несчастные люди": Скачущим по миру Галкину* и Пугачёвой предрекли незавидное будущее

"Несчастные люди": Скачущим по миру Галкину* и Пугачёвой предрекли незавидное будущее

Напомним, после начала специальной военной операции юморист вместе с Аллой Пугачёвой и их детьми сбежали из России. Звёздная семья переехала в Израиль, однако и там продержалась недолго. Недавно стало известно, что на фоне эскалации конфликта Израиля с Палестиной они переместились на Кипр. Уточнялось, что у певицы есть кипрский паспорт, благодаря которому она может без ограничений пребывать в средиземноморском государстве. Между тем в окружении артистки говорят, что на острове она планирует остаться лишь на год. Куда дальше Примадонну занесёт нелёгкая, пока остаётся лишь предполагать.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

LIFE / Александр Арутюнов

Николь Вербер
  • Новости
  • Максим Галкин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров