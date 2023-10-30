"На жалость бьёт": Исполнившего песню Цоя юмориста Галкина* назвали крысой

Российский актёр Юрий Назаров раскритиковал юмориста Максима Галкина* за исполнение на концерте песен великого советского рок-музыканта Виктора Цоя и даже назвал его крысой.

"Знаете, когда крыса загнана в угол, она бросается на людей. Вот для меня Галкин — крыса", — приводит его слова aif.ru.

Артист заявил, что популярный когда-то в России комик, испугавшись, просто сбежал, крыл свою страну последними словами, а теперь осознал, что за рубежом, оказывается, никому не нужен. Сначала Галкин* говорил всякие гадости про специальную военную операцию на своих концертах, а теперь пытается разжалобить зрителей песнями, которые любили в Советском Союзе.

По его мнению, шоумен сам загнал себя в угол своим поведением. Он искал место "получше", но просчитался с аналитикой дальнейшего развития событий, отметил Назаров, призвав Галкина* покаяться за свои поступки и слова.

Напомним, после начала специальной военной операции юморист вместе с Аллой Пугачёвой и их детьми сбежали из России. Звёздная семья переехала в Израиль, однако и там продержалась недолго. Недавно стало известно, что на фоне эскалации конфликта Израиля с Палестиной они переместились на Кипр. Уточнялось, что у певицы есть кипрский паспорт, благодаря которому она может без ограничений пребывать в средиземноморском государстве. Между тем в окружении артистки говорят, что на острове она планирует остаться лишь на год. Куда дальше Примадонну занесёт нелёгкая, пока остаётся лишь предполагать.