Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров в беседе с Лайфом раскритиковал уехавших из России граждан и назвал их "несчастными". В частности, он прошёлся по некогда популярным в нашей стране артистам: Алле Пугачёвой и Максиму Галкину*. По его словам, они предали Отечество и теперь платят за это.

Депутат Евгений Фёдоров назвал несчастными людьми "скачуших из страны в страну" россиян. Видео © LIFE

"Это их судьба, они сделали свой выбор. Если человек — патриот, он защищён Отечеством. Если он не патриот, то он — изгой", — заявил парламентарий.

Говоря о том, что Примадонна с супругом недавно купили дом на Кипре и снова перескочили из одной страны в другую, Фёдоров отметил, что они всё равно несчастные, даже несмотря на то, что у них есть недвижимость. В конечном итоге они всё потеряют и ничего не смогут передать будущему поколению.

"Они начали скакать, потому что отказались от Отечества. С этого момента они стали никем. Они выпали из человеческого общества: там они точно не нужны — там свои есть, а здесь они [жить] отказались", — подчеркнул наш собеседник.

Напомним, ранее стало известно, что Алла Пугачёва вместе с детьми Лизой и Гарри покинула Израиль, переехав на Кипр. После этого она, кстати, перестала выходить на связь со своими близкими. Уточнялось, что у певицы есть кипрский паспорт, благодаря которому она может без ограничений пребывать в средиземноморском государстве. Правда, как говорят в окружении артистки, она планирует остаться на острове только на год.