Звёздный адвокат прокомментировал сообщения о тяжёлой болезни Пугачёвой

Звёздный адвокат Андрей Алёшкин прокомментировал сообщения о "тяжёлом недуге", с которым якобы сейчас борется певица Алла Пугачёва. Ранее в СМИ появилась информация о том, что ещё до отъезда из России у 74-летней артистки сильно ухудшилось состояние здоровья. В частности, по словам жителей деревни Грязь, звезда с трудом выходила из своего автомобиля. В связи с этим многие предположили, что у неё мог обостриться артрит или радикулит.

"Уже не знают, что и придумать. Алла Борисовна прекрасно себя чувствует и не выглядит на свой возраст. Можно пожелать всем соседям так выглядеть в её возрасте. К слову сказать, Пугачёва всегда вызывала зависть у соседей: у неё молодой муж и прекрасные дети", — сказал Алёшкин в беседе с РИА "ФедералПресс", комментируя сообщения СМИ.

Адвокат также подчеркнул, что подобные обсуждения в очередной раз демонстрируют то, что даже после отъезда Пугачёва остаётся звездой, о которой будут говорить всегда. В заключение он пожелал артистке быть здоровой назло всем злопыхателям.

А ранее таролог Марианна Абравитова рассказала, где Пугачёва с Галкиным* найдут новое пристанище. Латвию певица для переезда даже не рассматривает, убеждена эксперт. Она напомнила, что в последнее время у Пугачёвой испортились отношения с давней приятельницей Лаймой Вайкуле. Вдобавок у Примадонны нет никого из близких в Прибалтике.