Таролог рассказала, где Пугачёва с Галкиным* найдут новое пристанище

Певица Алла Пугачёва с мужем, юмористом Максимом Галкиным*, и детьми в конечном счёте уедут из Израиля. Как предсказывает эзотерик и таролог Марианна Абравитова, звёздное семейство найдёт своё пристанище в США.

"Местом жительства Пугачёвой и Галкина* будет Америка. <...> Там есть недвижимость и у её внука, и у её дочери, им будет наиболее комфортно. Там они найдут своё пристанище", — приводит слова таролога интернет-издание "Подмосковье сегодня".

При этом Латвию Пугачёва для переезда даже не рассматривает, убеждена эксперт. Она напомнила, что в последнее время у певицы испортились отношения с давней приятельницей Лаймой Вайкуле. Вдобавок у Примадонны нет никого из близких в Прибалтике. Новые потрясения не способны подкосить здоровье певицы, за которым она и так очень внимательно следит, резюмировала Абравитова.

А вот звёздный адвокат Андрей Алёшкин считает, что Пугачёва и Галкин* переедут из Израиля как раз в Юрмалу. По словам юриста, артистка не выберет США.

Ранее в Сети завирусилась фотография Галкина* и Пугачёвой, которые якобы покидают Израиль. Позже юморист записал видеообращение, в котором опроверг своё намерение покинуть страну. Также Галкин* добавил, что гордится тем, что он израильтянин, но воевать не пойдёт.