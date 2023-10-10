Таролог рассказала, где Пугачёва с Галкиным* найдут новое пристанище
Таролог Абравитова: Пугачёва с Галкиным* в конечном счёте уедут в США из Израиля
Максим Галкин* и Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Певица Алла Пугачёва с мужем, юмористом Максимом Галкиным*, и детьми в конечном счёте уедут из Израиля. Как предсказывает эзотерик и таролог Марианна Абравитова, звёздное семейство найдёт своё пристанище в США.
"Местом жительства Пугачёвой и Галкина* будет Америка. <...> Там есть недвижимость и у её внука, и у её дочери, им будет наиболее комфортно. Там они найдут своё пристанище", — приводит слова таролога интернет-издание "Подмосковье сегодня".
При этом Латвию Пугачёва для переезда даже не рассматривает, убеждена эксперт. Она напомнила, что в последнее время у певицы испортились отношения с давней приятельницей Лаймой Вайкуле. Вдобавок у Примадонны нет никого из близких в Прибалтике. Новые потрясения не способны подкосить здоровье певицы, за которым она и так очень внимательно следит, резюмировала Абравитова.
А вот звёздный адвокат Андрей Алёшкин считает, что Пугачёва и Галкин* переедут из Израиля как раз в Юрмалу. По словам юриста, артистка не выберет США.
Ранее в Сети завирусилась фотография Галкина* и Пугачёвой, которые якобы покидают Израиль. Позже юморист записал видеообращение, в котором опроверг своё намерение покинуть страну. Также Галкин* добавил, что гордится тем, что он израильтянин, но воевать не пойдёт.
Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибло более 1000 израильтян и более 700 палестинцев. В ходе атаки на Израиль бойцы ХАМАС также напали на участников фестиваля электронной музыки Nature Party. Они похитили около 40 человек. На месте проведения мероприятия обнаружено по меньшей мере 260 тел. Также было опубликовано видео первых минут вторжения на фестиваль.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.