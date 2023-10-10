Представители Слепакова* высказались о его "похищении" боевиками ХАМАС

Сообщения о похищении переехавшего в Израиль российского актёра и музыканта Семёна Слепакова* боевиками радикального движения ХАМАС не соответствуют действительности. Об этом заявил представитель артиста, пишет SHOT.

Накануне в соцсетях и телеграм-каналах завирусилась информация о якобы похищении Слепакова*. Причём сообщения подобного характера распространились не только в России, но и далеко за пределами нашей страны. В качестве "доказательства" авторы вброса опубликовали отредактированный снимок генерала ЦАХАЛ Нимрода Алони, который, по данным ХАМАС, был взят в плен. Впрочем, израильская сторона опровергает эти данные.

Фото с якобы похищением Слепакова в Израиле завирусилось в Сети. Фото © VK / Сила в правде

Между тем представитель Слепакова* заверил, что с 42-летним комиком всё в порядке, он по-прежнему находится в Израиле.

Ранее Слепаков* назвал себя частью народа Израиля и заявил, что евреи выстоят во вспыхнувшем конфликте. Он также пожелал израильским военным сил и выразил соболезнования тем, кто потерял близких людей.