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10 октября, 13:04

Представители Слепакова* высказались о его "похищении" боевиками ХАМАС

SHOT: Представители Слепакова* опровергли его похищение боевиками в Израиле

Сообщения о похищении переехавшего в Израиль российского актёра и музыканта Семёна Слепакова* боевиками радикального движения ХАМАС не соответствуют действительности. Об этом заявил представитель артиста, пишет SHOT.

Накануне в соцсетях и телеграм-каналах завирусилась информация о якобы похищении Слепакова*. Причём сообщения подобного характера распространились не только в России, но и далеко за пределами нашей страны. В качестве "доказательства" авторы вброса опубликовали отредактированный снимок генерала ЦАХАЛ Нимрода Алони, который, по данным ХАМАС, был взят в плен. Впрочем, израильская сторона опровергает эти данные.

Фото с якобы похищением Слепакова в Израиле завирусилось в Сети. Фото © VK / Сила в правде

Фото с якобы похищением Слепакова в Израиле завирусилось в Сети. Фото © VK / Сила в правде

Между тем представитель Слепакова* заверил, что с 42-летним комиком всё в порядке, он по-прежнему находится в Израиле.

Ранее Слепаков* назвал себя частью народа Израиля и заявил, что евреи выстоят во вспыхнувшем конфликте. Он также пожелал израильским военным сил и выразил соболезнования тем, кто потерял близких людей.

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Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. В итоге сейчас движение ХАМАС и ЦАХАЛ (израильская армия) находятся в состоянии войны. Обе стороны несут страшные потери: жертвами взаимных обстрелов стали более 900 израильтян и более 700 палестинцев. Также стало известно о двух погибших россиянах.

* Признан иностранным агентом.

Обложка ©

ТАСС / URA.Ru / Natache

Наталья Исакова
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