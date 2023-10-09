Слепаков* назвал себя частью народа Израиля и заявил, что евреи выстоят
Актёр и музыкант Семён Слепаков* счёл себя частью народа Израиля и заявил, что евреи выстоят во вспыхнувшем конфликте. Об этом он написал в публикации на своей странице в Instagram**. Артист пожелал израильским военным сил и выразил соболезнования тем, кто потерял близких людей.
"В истории нашего народа было немало страшных событий. Но евреи выстояли. Выстоим мы и сейчас. Сил и мужества военным, освобождения пленным, выздоровления раненым, соболезнования потерявшим родных и близких. Единства и мира Израилю", — написал он.
Ранее юморист Максим Галкин* заявил, что он и его супруга Алла Пугачёва до сих пор находятся в Израиле. Артист также добавил, что он гордится своим гражданством и этой страной, но не собирается идти воевать, поскольку для этого нет никаких оснований.
Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Жертвами конфликта уже стали 800 граждан Израиля и 560 жителей Палестины. В регионе, в том числе и в секторе Газа, находятся тысячи россиян, вопрос их эвакуации сейчас прорабатывает МИД РФ. Власти Израиля прекращают подачу воды в сектор Газа.
* Признаны иностранными агентами.
** Соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
ТАСС / Сергей Бобылёв