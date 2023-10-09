"Оставаться опасно": Адвокат рассказал, куда Пугачёва с Галкиным* переедут из Израиля

Уехавшая из России в Израиль певица Алла Пугачёва на фоне серьёзного обострения конфликта в секторе Газа может снова поменять место жительства. Некоторые считают, что Примадонна вместе с супругом Максимом Галкиным* выбирает между Юрмалой и Майами.

"Пугачёва на фоне открытых боевых действий в Израиле может уехать в Юрмалу в ближайшее время. У семьи есть возможность там жить. Оставаться Алле Борисовне в Израиле опасно. Полагаю, семья переедет в ближайшее время", — отметил звёздный адвокат Андрей Алёшкин в беседе с РИА "ФедералПресс".

Юрист уверен, что артистка не переедет в США, но и не вернётся на родину, так как в России Галкин* признан иноагентом.

Сам же юморист гордится тем, что он израильтянин, однако воевать за страну не пойдёт. По его мнению, для этого нет никаких оснований.