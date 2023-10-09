"Оставаться опасно": Адвокат рассказал, куда Пугачёва с Галкиным* переедут из Израиля
Юрист Алёшкин: Пугачёва на фоне боевых действий в Израиле может уехать в Юрмалу
Алла Пугачёва и Максим Галкин*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru
Уехавшая из России в Израиль певица Алла Пугачёва на фоне серьёзного обострения конфликта в секторе Газа может снова поменять место жительства. Некоторые считают, что Примадонна вместе с супругом Максимом Галкиным* выбирает между Юрмалой и Майами.
"Пугачёва на фоне открытых боевых действий в Израиле может уехать в Юрмалу в ближайшее время. У семьи есть возможность там жить. Оставаться Алле Борисовне в Израиле опасно. Полагаю, семья переедет в ближайшее время", — отметил звёздный адвокат Андрей Алёшкин в беседе с РИА "ФедералПресс".
Юрист уверен, что артистка не переедет в США, но и не вернётся на родину, так как в России Галкин* признан иноагентом.
Сам же юморист гордится тем, что он израильтянин, однако воевать за страну не пойдёт. По его мнению, для этого нет никаких оснований.
Как сообщал Лайф, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери: на данный момент известно о минимум 800 погибших израильтянах и 2400 пострадавших, а с палестинской стороны — о 493 погибших и около 2750 раненых. Сегодня Армия обороны Израиля заявила о переходе в наступление в секторе Газа.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.