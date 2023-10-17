Тёплое молоко и дорогой коньяк: Продюсер раскрыл райдер уехавшей из России Пугачёвой

Уехавшая из России певица Алла Пугачёва в своём райдере акцентировала особое внимание на вещах, которые касались комфорта её проживания и передвижений. Об этом рассказал продюсер Сергей Лавров. По его словам, ради капризов артистки организаторам выступлений порой приходилось идти на дополнительные траты.

"Она несколько раз просила лимузин для статуса. Пугачёва предпочитала ездить отдельным вагоном поезда, потому что не любила самолёты. <...> Из напитков она предпочитала тёплое молоко. Мог быть запрос на дорогой коньяк или виски, но изредка", — поделился Лавров в беседе с изданием "Абзац".

Он добавил, что звёзды 90-х годов в своих запросах были скромнее, чем современные артисты.

А ранее таролог Марианна Абравитова рассказала, где Пугачёва с Галкиным* найдут новое пристанище. Латвию певица для переезда даже не рассматривает, убеждена эксперт. Она напомнила, что в последнее время у Пугачёвой испортились отношения с давней приятельницей Лаймой Вайкуле. Вдобавок у Примадонны нет никого из близких в Прибалтике.