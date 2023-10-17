"Перепели звезду": Гузеева публично подколола Пугачёву

Телеведущая Лариса Гузеева восхитилась тем, как певец Михаил Шуфутинский исполнил хит Аллы Пугачёвой "Миллион алых роз". По словам актрисы, шансонье сделал это даже лучше Примадонны.

"Мне всегда казалось, что перепевать такой хит, который уже знают все, надо быть безумцем. Потому что всё стареет. Михаил, вы перепели звезду. Ой, я не про вас же... Анна, вам не удалось перепеть звезду. Потому что такая глыба рядом с вами", — сказала Гузеева как член жюри "Перепой звезду".

Телеведущая добавила, что Шуфутинский внёс очень важный смысл в эту песню. Во время прослушивания, по словам Гузеевой, у неё встаёт ком в горле и льются слёзы.

Шансонье выступал вместе с моделью Анной Федосеевой. Музыкант похвалил девушку и отметил её старания. Также он поблагодарил Гузееву за похвалу и высокую оценку вокального номера.