Шуфутинский заслужил звания народного артиста, считают в Госдуме

Российский певец Михаил Шуфутинский заработал право называться не только заслуженным, но и народным артистом РФ. Призыв присвоить исполнителю хита "Третья сентября" новое звание озвучил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Парламентарий напомнил, что Шуфутинский стал заслуженным артистом по инициативе экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского больше десяти лет назад. После начала СВО певец не остался в стороне и занял твёрдую пророссийскую позицию, добавил он.