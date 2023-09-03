Шуфутинский заслужил звания народного артиста, считают в Госдуме
Вице-спикер ГД Чернышов призвал присвоить Шуфутинскому звание народного артиста
Михаил Шуфутинский. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Российский певец Михаил Шуфутинский заработал право называться не только заслуженным, но и народным артистом РФ. Призыв присвоить исполнителю хита "Третья сентября" новое звание озвучил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Парламентарий напомнил, что Шуфутинский стал заслуженным артистом по инициативе экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского больше десяти лет назад. После начала СВО певец не остался в стороне и занял твёрдую пророссийскую позицию, добавил он.
"3 сентября для всех совершенно очевидно, что Михаил Захарович абсолютно народный артист, в прямом смысле слова "народный". Соответствующее обращение направил министру культуры РФ Ольге Любимовой", — рассказал Чернышов РИА "Новости".
Ранее Лайф рассказывал, в чём заключается секрет популярности хита Шуфутинского "Третье сентября". Песня вызывает ностальгию, которая напоминает взрослым о лихих 90-х.