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Регион
Опубликовано 3 сентября 2023, 04:36
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Шуфутинский заслужил звания народного артиста, считают в Госдуме

Вице-спикер ГД Чернышов призвал присвоить Шуфутинскому звание народного артиста

Михаил Шуфутинский. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Михаил Шуфутинский. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российский певец Михаил Шуфутинский заработал право называться не только заслуженным, но и народным артистом РФ. Призыв присвоить исполнителю хита "Третья сентября" новое звание озвучил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Парламентарий напомнил, что Шуфутинский стал заслуженным артистом по инициативе экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского больше десяти лет назад. После начала СВО певец не остался в стороне и занял твёрдую пророссийскую позицию, добавил он.

"3 сентября для всех совершенно очевидно, что Михаил Захарович абсолютно народный артист, в прямом смысле слова "народный". Соответствующее обращение направил министру культуры РФ Ольге Любимовой", — рассказал Чернышов РИА "Новости".

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Ранее Лайф рассказывал, в чём заключается секрет популярности хита Шуфутинского "Третье сентября". Песня вызывает ностальгию, которая напоминает взрослым о лихих 90-х.

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Илья Пушкарев
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