SHAMAN задумал перепеть хит Юрия Шатунова

"Это очень большая ответственность. Но главное — не испортить эту песню. Потому что все привыкли к образцовому варианту в исполнении, аранжировке. Но я не слишком сильно стал отходить от оригинала, но какие-то свои нотки внёс. Потому что я уважительно отношусь к чужому материалу", — сказал SHAMAN в беседе с Пятым каналом.