SHAMAN задумал перепеть хит Юрия Шатунова
SHAMAN рассказал о планах перепеть хит Юрия Шатунова "Седая ночь"
SHAMAN и Юрий Шатунов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак, Вячеслав Прокофьев
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) поделился планами записать кавер на знаменитую песню группы "Ласковый май" "Седая ночь". Исполнитель назвал это очень большой ответственностью.
"Ласковый май" — "Седая Ночь", запись с первого альбома, 1987 год. Видео © YouTube / "Ласковый май"
"Это очень большая ответственность. Но главное — не испортить эту песню. Потому что все привыкли к образцовому варианту в исполнении, аранжировке. Но я не слишком сильно стал отходить от оригинала, но какие-то свои нотки внёс. Потому что я уважительно отношусь к чужому материалу", — сказал SHAMAN в беседе с Пятым каналом.
Шаман добавил, что в кавере сохранятся тональность и темп оригинальной песни, чтобы ничего не было нарушено.
Ранее создатель "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что вдова солиста коллектива Юрия Шатунова может выйти замуж за директора покойного артиста Аркадия Кудряшова. Однако сам Кудряшов позже опроверг эту информацию, назвав Разина больным. Напомним, Юрия Шатунова не стало ночью 23 июня 2022 года, ему было 48 лет.