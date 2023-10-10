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10 октября, 10:58

Разин заявил, что вдова Шатунова собирается выйти замуж за директора певца

Продюсер Разин заявил, что директор Шатунова собирается жениться на вдове певца

<p>Шатунов и Чумакова прожили в браке 15 лет. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shatunov_family_life</p>

Шатунов и Чумакова прожили в браке 15 лет. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shatunov_family_life

Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов собирается жениться на вдове умершего чуть больше года назад певца ради прав на песни. Об этом рассказал создатель и бывший продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин.

"Кудряшов собирается жениться на Светлане Чумаковой, на куме моей и вдове Юры Шатунова, чтобы закрепить все права Юры Шатунова за семьёй и объединить своё ИП, на которое он переписывает товарный знак "Юрий Шатунов", — рассказал он на своей странице в Instagram*.

Разин подчеркнул, что Кудряшов не сможет реализовать свой коварный план, так как всё наследие Шатунова принадлежит только ему. Вместе с тем продюсер назвал "чернокнижниками и ублюдками" юристов директора покойного певца.

Памятник лидеру "Ласкового мая" Юрию Шатунову открыли в Москве

Памятник лидеру "Ласкового мая" Юрию Шатунову открыли в Москве

Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет ночью 23 июня 2022 года. У него случился обширный инфаркт. В годовщину смерти артиста его вдова Светлана обратилась к фанатам, поблагодарив их за всё и назвав своего мужа легендой четырёх поколений.

* Cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta**, которая признана в РФ экстремистской.

** Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Наталья Исакова
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