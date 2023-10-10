Разин заявил, что вдова Шатунова собирается выйти замуж за директора певца

Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов собирается жениться на вдове умершего чуть больше года назад певца ради прав на песни. Об этом рассказал создатель и бывший продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин.

"Кудряшов собирается жениться на Светлане Чумаковой, на куме моей и вдове Юры Шатунова, чтобы закрепить все права Юры Шатунова за семьёй и объединить своё ИП, на которое он переписывает товарный знак "Юрий Шатунов", — рассказал он на своей странице в Instagram*.

Разин подчеркнул, что Кудряшов не сможет реализовать свой коварный план, так как всё наследие Шатунова принадлежит только ему. Вместе с тем продюсер назвал "чернокнижниками и ублюдками" юристов директора покойного певца.