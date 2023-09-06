Памятник лидеру "Ласкового мая" Юрию Шатунову открыли в Москве

"Когда я закончу свой путь, уйду не спеша в рассвет... Оставлю вам светлую грусть, седой ночи гаснущий свет", — написано рядом с постаментом.

Сегодня артист должен был отметить 50-летие. На кладбище пришли сотни человек, среди них друзья, коллеги и поклонники творчества Шатунова. Скульптор — Виктория Тищенко. Памятник сделан из бронзы и гранита. Артист запечатлён в момент выступления, в узнаваемой позе и с обезоруживающей улыбкой на губах. Здесь же воспроизведён и знаменитый автограф Шатунова.