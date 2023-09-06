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6 сентября, 08:11

Памятник лидеру "Ласкового мая" Юрию Шатунову открыли в Москве

<p>Памятник Юрию Шатунову. Обложка © LIFE</p>

Памятник Юрию Шатунову. Обложка © LIFE

На Троекуровском кладбище в Москве торжественно открыли памятник бывшему солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову, который скончался летом 2022 года. Лайф публикует видео.

Открытие памятника Юрию Шатунову. Видео © LIFE

"Когда я закончу свой путь, уйду не спеша в рассвет...
Оставлю вам светлую грусть, седой ночи гаснущий свет", — написано рядом с постаментом.

Памятник Юрию Шатунову. Фото © LIFE

Памятник Юрию Шатунову. Фото © LIFE

Сегодня артист должен был отметить 50-летие. На кладбище пришли сотни человек, среди них друзья, коллеги и поклонники творчества Шатунова. Скульптор — Виктория Тищенко. Памятник сделан из бронзы и гранита. Артист запечатлён в момент выступления, в узнаваемой позе и с обезоруживающей улыбкой на губах. Здесь же воспроизведён и знаменитый автограф Шатунова.

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Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет ночью 23 июня 2022 года. У него случился обширный инфаркт. В годовщину смерти артиста его вдова Светлана обратилась к фанатам, поблагодарив их за всё и назвав своего мужа легендой четырёх поколений.

Татьяна Миссуми
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