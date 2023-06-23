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23 июня, 15:03

Солистка "Миража" раскрыла причину феноменальной популярности Шатунова

Солистка "Миража" Суханкина: Песни Шатунова возвращали в детство

Певец Юрий Шатунов, умерший ровно год назад, был скромным, а его творчество всегда возвращает в детство. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина.

"Почему его так любил наш народ? Песни простецкие, дворовые. Как у Жени Осина, на которых мы выросли. А всё, что идёт из детства, у людей вызывает дикую ностальгию, желание постоянно возвращаться к этому. Люди через эти песни возвращались в прошлое", — сказала она.

По словам Суханкиной, Шатунов был всегда больше интровертом — позитивным, спокойным и простым в общении. И даже при условии большой популярности певец являлся "скромностью номер один". Солистка "Миража" также поделилась, что последний раз виделась с Шатуновым в "Лужниках" на "Дискотеке 80-х". Там они замечательно пообщались.

Фанаты усыпали белыми розами могилу Юрия Шатунова в годовщину его смерти

Фанаты усыпали белыми розами могилу Юрия Шатунова в годовщину его смерти

Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет летом прошлого года. Сердце музыканта остановилось ночью 23 июня. У артиста случился обширный инфаркт. Сегодня вдова Шатунова обратилась к его поклонникам.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Светлана Оперук
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