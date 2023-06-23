Солистка "Миража" раскрыла причину феноменальной популярности Шатунова

Певец Юрий Шатунов, умерший ровно год назад, был скромным, а его творчество всегда возвращает в детство. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина.

"Почему его так любил наш народ? Песни простецкие, дворовые. Как у Жени Осина, на которых мы выросли. А всё, что идёт из детства, у людей вызывает дикую ностальгию, желание постоянно возвращаться к этому. Люди через эти песни возвращались в прошлое", — сказала она.