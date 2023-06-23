Солистка "Миража" раскрыла причину феноменальной популярности Шатунова
Солистка "Миража" Суханкина: Песни Шатунова возвращали в детство
Певец Юрий Шатунов, умерший ровно год назад, был скромным, а его творчество всегда возвращает в детство. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина.
"Почему его так любил наш народ? Песни простецкие, дворовые. Как у Жени Осина, на которых мы выросли. А всё, что идёт из детства, у людей вызывает дикую ностальгию, желание постоянно возвращаться к этому. Люди через эти песни возвращались в прошлое", — сказала она.
По словам Суханкиной, Шатунов был всегда больше интровертом — позитивным, спокойным и простым в общении. И даже при условии большой популярности певец являлся "скромностью номер один". Солистка "Миража" также поделилась, что последний раз виделась с Шатуновым в "Лужниках" на "Дискотеке 80-х". Там они замечательно пообщались.
Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет летом прошлого года. Сердце музыканта остановилось ночью 23 июня. У артиста случился обширный инфаркт. Сегодня вдова Шатунова обратилась к его поклонникам.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев