Фанаты усыпали белыми розами могилу Юрия Шатунова в годовщину его смерти

Поклонники Юрия Шатунова усыпали белыми розами могилу певца на Троекуровском кладбище в день годовщины его смерти. Несмотря на дождливую погоду, почтить память артиста пришли более 200 человек.

На снятых Лайфом кадрах видно, что поклонники творчества экс-солиста "Ласкового мая" принесли не только цветы — были и мягкие игрушки, и самодельные открытки с плакатами. Фанаты фотографируются и поют песни, а кто-то стоит в стороне, вытирая слёзы. Также собравшиеся поставили рядом с могилой Шатунова фото Сергея Кузнецова — основателя "Ласкового мая". Летом прошлого года 58-летний композитор с многочисленными поклонниками рыдал у гроба певца, а в ноябре сам скоропостижно ушёл из жизни.