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23 июня, 11:19

Фанаты усыпали белыми розами могилу Юрия Шатунова в годовщину его смерти

Поклонники Юрия Шатунова усыпали белыми розами могилу певца на Троекуровском кладбище в день годовщины его смерти. Несмотря на дождливую погоду, почтить память артиста пришли более 200 человек.

Могила Шатунова полностью усыпана белыми розами. Видео © LIFE

На снятых Лайфом кадрах видно, что поклонники творчества экс-солиста "Ласкового мая" принесли не только цветы — были и мягкие игрушки, и самодельные открытки с плакатами. Фанаты фотографируются и поют песни, а кто-то стоит в стороне, вытирая слёзы. Также собравшиеся поставили рядом с могилой Шатунова фото Сергея Кузнецова — основателя "Ласкового мая". Летом прошлого года 58-летний композитор с многочисленными поклонниками рыдал у гроба певца, а в ноябре сам скоропостижно ушёл из жизни.

Вдова Шатунова обратилась к его поклонникам в годовщину смерти певца

Вдова Шатунова обратилась к его поклонникам в годовщину смерти певца

Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет летом прошлого года. Сердце музыканта остановилось ночью 23 июня. У артиста случился обширный инфаркт.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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