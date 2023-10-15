"Дотанцевался": Shaman получил травму во время экстремального трюка на концерте в Кремле

Российский певец Ярослав Дронов, более известный под сценическим псевдонимом Shaman, поранил ногу на концерте в Государственном Кремлёвском дворце. Как рассказала его мать Людмила, инцидент произошёл во время исполнения опасного номера.

По её словам, Shaman включил в свою концертную программу песню Максима Фадеева "Танцы на стёклах". Во время выступления певец прошёлся по дорожке из битого стекла с повязкой на глазах при помощи подстраховки команды танцоров. Однако, несмотря на многочисленные репетиции, исполнитель всё равно порезал ногу.

"Ярослав уже дотанцевался и поранил ногу — прыгал на стёклах. Я сразу это заметила, потому что он уже начал прямо хромать. Он даже когда вышел петь уже "Я русский", он хромал", — поделилась Людмила в беседе с Пятым каналом.

Она отметила, что травма оказалась не очень серьёзной. Артист полностью отработал концерт, после чего получил необходимую медицинскую помощь.