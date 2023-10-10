"Разин — больной, ему скучно": Директор Шатунова высказался о слухах про женитьбу на вдове певца

Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов опроверг слухи о своей женитьбе на вдове певца Светлане Чумаковой. Он отметил, что недостоверную информацию распространил основатель и бывший продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, которому, вероятно, нечем заняться в Штатах.

"Разин — человек больной. Уехал в США, сбежал. Ему там скучно. Он придумывает всякие небылицы. Не зная английского языка, в Америке можно сойти с ума от безделья. Вот человек и развлекается", — прокомментировал Кудряшов "сенсационное" заявление Разина в беседе с kp.ru.

Он также подчеркнул, что все права на творчество Шатунова принадлежат не Разину, а вдове певца. Кудряшов добавил, что нанял человека, который следит за публикациями основателя "Ласкового мая" и копирует их, поскольку экс-продюсер часто удаляет видеозаписи из соцсетей.