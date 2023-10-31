Пугачёва впервые вышла на связь после побега из Израиля и в двух словах высказалась о войне

Российская певица Алла Пугачёва, уехавшая с семьёй из Израиля на Кипр после эскалации конфликта между евреями и палестинцами, напомнила о себе в соцсетях. Она разместила короткий пост, но не стала делиться деталями очередного побега "от войны".

Алла Пугачёва с мужем Максимом Галкиным*. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России) / alla_orfey

"Живём дальше", — написала Пугачёва и разместила фотографии со смеющимся мужем Максимом Галкиным*.

Комментарии к посту певица предприимчиво закрыла, опасаясь жестокой, но правды от бывших поклонников. До этого исполнительница появлялась в соцсети в июне этого года. Но пользователи до сих пор оставляют ей гневные комментарии к тому посту, с сарказмом спрашивая, чем не угодила Примадонне "новая Родина", которая никогда "не воюет с соседями".

Напомним, семья Аллы Пугачёвой сбежала из России в Израиль, осудив спецоперацию. Но на фоне эскалации палестино-израильского конфликта звёздное семейство уехало на Кипр. У певицы есть кипрский паспорт, благодаря которому она может без ограничений пребывать в средиземноморском государстве. В окружении артистки говорят, что на острове она планирует остаться лишь на год.