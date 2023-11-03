Лайф воссоздал маршрут Пугачёвой, которая покинула замок под Москвой на своём Rolls-Royc

Народная артистка СССР, певица Алла Пугачёва, через задний двор покинула свой подмосковный замок в деревне Грязь и уехала в сторону Санкт-Петербурга. По данным SHOT, личный водитель Примадонны выехал один на её Rolls-Royc из центральных ворот замка в 08:23 и уехал в Звенигород (9 км и 15 минут от Грязи). Через час он вернулся и заехал на территорию замка уже с заднего входа. Через него же и уехал уже вместе с Аллой Борисовной.

Перемещения Аллы Пугачёвой в России. Инфографика © SHOT

Сейчас Rolls-Royc движется в сторону Северной столицы. По одной из версий, Пугачёва может посетить церемонию прощания со знаменитым дирижёром Юрием Темиркановым. Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича скончался на днях на 85-м году жизни.

Момент выезда "роллс-ройса" Пугачёвой из задних ворот её замка в деревне Грязь. Видео © SHOT