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3 ноября, 13:24

Лайф воссоздал маршрут Пугачёвой, которая покинула замок под Москвой на своём Rolls-Royc

SHOT: Rolls-Royc Аллы Пугачёвой везёт её в Санкт-Петербург

<p>Rolls-Royc Примадонны уже засекли по пути в Санкт-Петербург. Фото ©<a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a> </p>

Rolls-Royc Примадонны уже засекли по пути в Санкт-Петербург. Фото © SHOT

Народная артистка СССР, певица Алла Пугачёва, через задний двор покинула свой подмосковный замок в деревне Грязь и уехала в сторону Санкт-Петербурга. По данным SHOT, личный водитель Примадонны выехал один на её Rolls-Royc из центральных ворот замка в 08:23 и уехал в Звенигород (9 км и 15 минут от Грязи). Через час он вернулся и заехал на территорию замка уже с заднего входа. Через него же и уехал уже вместе с Аллой Борисовной.

Перемещения Аллы Пугачёвой в России. Инфографика © SHOT

Перемещения Аллы Пугачёвой в России. Инфографика © SHOT

Стала известна цель визита Аллы Пугачёвой в Россию

Стала известна цель визита Аллы Пугачёвой в Россию

Сейчас Rolls-Royc движется в сторону Северной столицы. По одной из версий, Пугачёва может посетить церемонию прощания со знаменитым дирижёром Юрием Темиркановым. Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича скончался на днях на 85-м году жизни.

Момент выезда "роллс-ройса" Пугачёвой из задних ворот её замка в деревне Грязь. Видео © SHOT

Напомним, что 3 ноября Алла Пугачёва вернулась в Россию. В страну певица въехала через Псков, там села на поезд и сегодня рано утром приехала в Москву. Затем Пугачёва отправилась в свой замок в деревне Грязь. Представители певицы подтвердили возвращение Примадонны на родину, но вот надолго ли — никто об этом не говорит.

Марина Калегина
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