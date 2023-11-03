Лайф воссоздал маршрут Пугачёвой, которая покинула замок под Москвой на своём Rolls-Royc
SHOT: Rolls-Royc Аллы Пугачёвой везёт её в Санкт-Петербург
Rolls-Royc Примадонны уже засекли по пути в Санкт-Петербург. Фото © SHOT
Народная артистка СССР, певица Алла Пугачёва, через задний двор покинула свой подмосковный замок в деревне Грязь и уехала в сторону Санкт-Петербурга. По данным SHOT, личный водитель Примадонны выехал один на её Rolls-Royc из центральных ворот замка в 08:23 и уехал в Звенигород (9 км и 15 минут от Грязи). Через час он вернулся и заехал на территорию замка уже с заднего входа. Через него же и уехал уже вместе с Аллой Борисовной.
Перемещения Аллы Пугачёвой в России. Инфографика © SHOT
Сейчас Rolls-Royc движется в сторону Северной столицы. По одной из версий, Пугачёва может посетить церемонию прощания со знаменитым дирижёром Юрием Темиркановым. Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича скончался на днях на 85-м году жизни.
Момент выезда "роллс-ройса" Пугачёвой из задних ворот её замка в деревне Грязь. Видео © SHOT
Напомним, что 3 ноября Алла Пугачёва вернулась в Россию. В страну певица въехала через Псков, там села на поезд и сегодня рано утром приехала в Москву. Затем Пугачёва отправилась в свой замок в деревне Грязь. Представители певицы подтвердили возвращение Примадонны на родину, но вот надолго ли — никто об этом не говорит.