Стала известна цель визита Аллы Пугачёвой в Россию

Народная артистка СССР, певица Алла Пугачёва приехала в Россию, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с её детьми, которые семья не взяла с собой во время прошлого визита. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник из окружения Примадонны.

Кроме того, в окружении певицы считают, что Алла Борисовна попытается помочь своему мужу решить вопрос со снятием иноагентского статуса.

По данным телеграм-канала, Алла Пугачёва давно завещала всё своё имущество своим младшим детям, но владельцем замка в подмосковной деревне Грязь по-прежнему является её муж-иноагент Максим Галкин*. По предварительным данным, певице нужно решить некоторые вопросы с нотариусом, связанные с наследованием детьми этого самого замка. Также её целью были некие документы на детей, которые необходимы для завершения процесса переезда в их новые апартаменты в кипрском Лимассоле.

Напомним, что 3 ноября Алла Пугачёва вернулась в Россию. В страну певица въехала через Псков, там села на поезд и сегодня рано утром приехала в Москву. Затем Пугачёва отправилась в свой замок в деревне Грязь. Представители певицы подтвердили возвращение Примадонны на родину, но вот надолго ли — никто об этом не говорит. Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва вместе с детьми Лизой и Гарри покинула Израиль и переехала на Кипр. Примадонна и Галкин* стали обладателями роскошных апартаментов на одной из главных улиц Лимассола стоимостью почти миллиард рублей.