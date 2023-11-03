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3 ноября, 11:29

Стала известна цель визита Аллы Пугачёвой в Россию

SHOT: Пугачёва вернулась, чтобы похлопотать о снятии "иноагентства" с Галкина*

<p>Алла Пугачёва хочет похлопотать за мужа, чтобы с него сняли иноагентский статус. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Алла Пугачёва хочет похлопотать за мужа, чтобы с него сняли иноагентский статус. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Народная артистка СССР, певица Алла Пугачёва приехала в Россию, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с её детьми, которые семья не взяла с собой во время прошлого визита. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник из окружения Примадонны.

Кроме того, в окружении певицы считают, что Алла Борисовна попытается помочь своему мужу решить вопрос со снятием иноагентского статуса.

По данным телеграм-канала, Алла Пугачёва давно завещала всё своё имущество своим младшим детям, но владельцем замка в подмосковной деревне Грязь по-прежнему является её муж-иноагент Максим Галкин*. По предварительным данным, певице нужно решить некоторые вопросы с нотариусом, связанные с наследованием детьми этого самого замка. Также её целью были некие документы на детей, которые необходимы для завершения процесса переезда в их новые апартаменты в кипрском Лимассоле.

Экстрасенс рассказала, что скрывает вернувшаяся в Россию Пугачёва

Экстрасенс рассказала, что скрывает вернувшаяся в Россию Пугачёва

Напомним, что 3 ноября Алла Пугачёва вернулась в Россию. В страну певица въехала через Псков, там села на поезд и сегодня рано утром приехала в Москву. Затем Пугачёва отправилась в свой замок в деревне Грязь. Представители певицы подтвердили возвращение Примадонны на родину, но вот надолго ли — никто об этом не говорит. Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва вместе с детьми Лизой и Гарри покинула Израиль и переехала на Кипр. Примадонна и Галкин* стали обладателями роскошных апартаментов на одной из главных улиц Лимассола стоимостью почти миллиард рублей.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Марина Калегина
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