Экстрасенс рассказала, что скрывает вернувшаяся в Россию Пугачёва
Нумеролог Блэкмун: Приезд Пугачёвой в Россию связан с заработком
По мнению ясновидящей, Пугачёва сделала правильный выбор, вернувшись в Россию. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Народная артистка СССР, певица Алла Пугачёва, давно ждала своего возвращения в Россию и никогда бы не покинула страну, если бы не чувствовала угрозу для своей жизни. Таким мнением поделилась с Лайфом экстрасенс и нумеролог Аделина Блэкмун. В чём именно заключался страх Примадонны за жизнь — сказать трудно, возможно, речь шла о каких-то проблемах медицинского плана, которые могли бы быть решены только за рубежом. Тем не менее момент возвращения настал — и, по мнению ясновидящей, Пугачёва сделала правильный выбор, ведь именно здесь, полагают высшие силы, "её место".
В основном, конечно, приезд связан с заработком. Не то чтобы прям кончаются деньги, но почему-то я вижу, что она радуется, что не удалось продать недвижимость. Есть куда вернуться и есть планы на Россию. Скорее всего, скоро мы услышим какие-то душещипательные интервью, какие-то истории. Алла Борисовна попытается восстановить свою репутацию, как-то обелить её
нумеролог Аделина Блэкмун.
Вместе с тем собеседница Лайфа уверена, что супруг Примадонны был критически настроен на её возвращение в Россию и самого Максима Галкина* мы здесь в ближайшее время не увидим. Карты обещают певице и юмористу недопонимание, разлуку и разлад, впрочем, не окончательный — вполне вероятно, что звёздные супруги воссоединятся, просто позднее.
Напомним, что 3 ноября Алла Пугачёва вернулась в Россию. В страну певица въехала через Псков, там села на поезд и сегодня рано утром приехала в Москву. Затем Пугачёва отправилась в свой замок в деревне Грязь. Представители певицы подтвердили возвращение Примадонны на родину, но вот надолго ли — никто об этом не говорит. Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва вместе с детьми Лизой и Гарри покинула Израиль и переехала на Кипр. Правда, после этого она перестала выходить на связь со своими близкими. Также появлялась информация о том, что Пугачёва может находиться и в США. Однако 31 октября она впервые вышла на связь после побега из Израиля и в двух словах высказалась о палестино-израильском конфликте.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.