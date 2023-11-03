Экстрасенс рассказала, что скрывает вернувшаяся в Россию Пугачёва

Народная артистка СССР, певица Алла Пугачёва, давно ждала своего возвращения в Россию и никогда бы не покинула страну, если бы не чувствовала угрозу для своей жизни. Таким мнением поделилась с Лайфом экстрасенс и нумеролог Аделина Блэкмун. В чём именно заключался страх Примадонны за жизнь — сказать трудно, возможно, речь шла о каких-то проблемах медицинского плана, которые могли бы быть решены только за рубежом. Тем не менее момент возвращения настал — и, по мнению ясновидящей, Пугачёва сделала правильный выбор, ведь именно здесь, полагают высшие силы, "её место".