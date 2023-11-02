Худрук Петербургской филармонии Юрий Темирканов умер на 85-м году жизни

Российский дирижёр и художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича Юрий Темирканов скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в учреждении.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушёл из жизни художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов", — отметили там.

Темирканов родом из Нальчика, Кабардино-Балкария. Народный артист СССР (1981) окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова. Он был художественным руководителем филармонии им. Д.Д. Шостаковича с 1988 года. Темирканов — лауреат двух Государственных премий СССР (1976, 1985), Государственной премии РСФСР им. М.И. Глинки (1971) и двух Государственных премий РФ (1999, 2017). Кавалер ордена Ленина (1983) и полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".