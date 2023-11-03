Общественники потребовали задержать и допросить приехавшую в Россию Пугачёву

Общественники из движения "Зов народа" обратились в Следственный комитет и МВД России с просьбой задержать певицу Аллу Пугачёву и допросить её на предмет возможного спонсирования украинской армии. Об этом сообщает SHOT.

Кроме того, общественники потребовали провести проверку в отношении приехавшей в Россию артистки по административной статье "Публичное оскорбление в Интернете". Так, Пугачёвой припомнили её публикации в соцсетях, в которых она называла россиян "холопами" и "рабами". Вместе с тем "Зов народа" просит обратить внимание на выражение Пугачёвой солидарности супругу Максиму Галкину*, когда Минюст признал его иностранным агентом. Сам шоумен открыто признаётся в финансировании ВСУ.