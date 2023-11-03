Общественники потребовали задержать и допросить приехавшую в Россию Пугачёву
SHOT: "Зов народа" призвал допросить Пугачёву о возможном финансировании ВСУ
Общественники из движения "Зов народа" обратились в Следственный комитет и МВД России с просьбой задержать певицу Аллу Пугачёву и допросить её на предмет возможного спонсирования украинской армии. Об этом сообщает SHOT.
Алла Пугачёва вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь. Видео © LIFE
Кроме того, общественники потребовали провести проверку в отношении приехавшей в Россию артистки по административной статье "Публичное оскорбление в Интернете". Так, Пугачёвой припомнили её публикации в соцсетях, в которых она называла россиян "холопами" и "рабами". Вместе с тем "Зов народа" просит обратить внимание на выражение Пугачёвой солидарности супругу Максиму Галкину*, когда Минюст признал его иностранным агентом. Сам шоумен открыто признаётся в финансировании ВСУ.
Как сообщал Лайф, 3 ноября Алла Пугачёва вернулась в Россию. В страну певица въехала через Псков, там села на поезд и рано утром приехала в Москву. Затем Пугачёва отправилась в свой замок в деревне Грязь. Представители певицы подтвердили возвращение Примадонны на родину. При этом пока не известно, на какое время она приехала в Россию.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
LIFE / Александр Арутюнов