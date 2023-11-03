В Кремле высказались о возвращении Пугачёвой в Россию

Любой гражданин России вправе свободно приезжать на свою родину и выезжать за границу, вне зависимости от того, есть ли среди его родственников иностранные агенты. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал приезд в Москву певицы Аллы Пугачёвой и ряда других уехавших из страны знаменитостей.