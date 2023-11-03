В Кремле высказались о возвращении Пугачёвой в Россию
Песков: Родственники иноагентов не являются "именем нарицательным"
Любой гражданин России вправе свободно приезжать на свою родину и выезжать за границу, вне зависимости от того, есть ли среди его родственников иностранные агенты. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал приезд в Москву певицы Аллы Пугачёвой и ряда других уехавших из страны знаменитостей.
"Родственники иноагентов, во-первых, именем нарицательным не являются и не должны являться. Российские граждане выезжают в другие страны, возвращаются обратно в Россию, потом выезжают опять <…> Естественно, любой российский гражданин <…> всегда свободно возвращается на свою родину", — сказал представитель Кремля.
Как сообщал Лайф, 3 ноября Алла Пугачёва вернулась в Россию. В страну певица въехала через Псков, там села на поезд и рано утром приехала в Москву. Затем Пугачёва отправилась в свой замок в деревне Грязь. Представители певицы подтвердили возвращение Примадонны на родину. При этом пока не известно, на какое время она приехала в Россию.
Напомним, Алла Пугачёва вместе с детьми Лизой и Гарри после обострения конфликта на Ближнем Востоке покинула Израиль и переехала на Кипр. После этого она перестала выходить на связь с близкими. Также появлялась информация о том, что Пугачёва может находиться и в США. Однако 31 октября она впервые вышла на связь после отъезда из Израиля и в двух словах высказалась о ближневосточном конфликте.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев