Житель подмосковной деревни Грязь рассказал, какими соседями были Пугачёва и Галкин*
Житель деревни Грязь назвал Пугачёву и Галкина* хорошими соседями
Житель деревни Грязь в Московской области рассказал, что певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин* были хорошими соседями. Он назвал их приятными людьми и указал, что не желает их возможного переезда.
"Я не хочу, чтобы они уезжали отсюда, хорошие люди... Всегда здоровались", — сказал местный житель в беседе с NEWS.ru.
Мужчина также добавил, что он не знает ничего о том, кто жил в замке супругов в период их отсутствия. Он указал, что не видел ни одного потенциального покупателя данной недвижимости. Кроме того, житель Грязи отметил, что вся деревня знала о возвращении Пугачёвой.
Ранее Лайф писал, что Алла Пугачёва вернулась в Россию. Она отправилась в свой замок в деревне Грязь. Затем она покинула его на своём автомобиле и направилась в сторону Санкт-Петербурга. А общественники уже обратились в СК и МВД России с просьбой задержать Пугачёву и допросить её на предмет возможного спонсирования ВСУ. Источник из окружения артистки сообщил, что она приехала, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с её детьми. В окружении Пугачёвой также считают, что она попытается помочь Галкину* решить вопрос со снятием иноагентского статуса.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
ТАСС / Сергей Карпухин