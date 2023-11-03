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3 ноября, 15:09

Житель подмосковной деревни Грязь рассказал, какими соседями были Пугачёва и Галкин*

Житель деревни Грязь назвал Пугачёву и Галкина* хорошими соседями

Житель деревни Грязь в Московской области рассказал, что певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин* были хорошими соседями. Он назвал их приятными людьми и указал, что не желает их возможного переезда.

"Я не хочу, чтобы они уезжали отсюда, хорошие люди... Всегда здоровались", — сказал местный житель в беседе с NEWS.ru.

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Мужчина также добавил, что он не знает ничего о том, кто жил в замке супругов в период их отсутствия. Он указал, что не видел ни одного потенциального покупателя данной недвижимости. Кроме того, житель Грязи отметил, что вся деревня знала о возвращении Пугачёвой.

Ранее Лайф писал, что Алла Пугачёва вернулась в Россию. Она отправилась в свой замок в деревне Грязь. Затем она покинула его на своём автомобиле и направилась в сторону Санкт-Петербурга. А общественники уже обратились в СК и МВД России с просьбой задержать Пугачёву и допросить её на предмет возможного спонсирования ВСУ. Источник из окружения артистки сообщил, что она приехала, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с её детьми. В окружении Пугачёвой также считают, что она попытается помочь Галкину* решить вопрос со снятием иноагентского статуса.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Илья Суриков
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