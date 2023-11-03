Житель подмосковной деревни Грязь рассказал, какими соседями были Пугачёва и Галкин*

Житель деревни Грязь в Московской области рассказал, что певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин* были хорошими соседями. Он назвал их приятными людьми и указал, что не желает их возможного переезда.

"Я не хочу, чтобы они уезжали отсюда, хорошие люди... Всегда здоровались", — сказал местный житель в беседе с NEWS.ru.

Мужчина также добавил, что он не знает ничего о том, кто жил в замке супругов в период их отсутствия. Он указал, что не видел ни одного потенциального покупателя данной недвижимости. Кроме того, житель Грязи отметил, что вся деревня знала о возвращении Пугачёвой.